В Кыргызстане за год приостановили лицензии 35 ломбардов

В 2025 году в стране были приостановлены лицензии 35 ломбардов. Об этом агентству «Кабар» сообщил глава отдела Службы регулирования и надзора за финансовым рынком Суйоркул Ашимжан уулу.

По его словам, если в деятельности ломбардов выявляются нарушения, предусмотренные Кодексом о правонарушениях, к ним применяются штрафы. В случае продолжения незаконной деятельности могут быть задействованы меры вплоть до отзыва лицензии.

«После внесения изменений в законодательство процентные ставки ломбардов не должны превышать 30. Если они нарушают это ограничение, устанавливают произвольные ставки или продолжают нарушать требования закона, мы проводим внеплановые проверки. При подтверждении нарушения налагаем штрафы. Если же ломбард продолжает незаконную деятельность, могут быть применены меры вплоть до отзыва лицензии», — сказал он.

По данным регулятора, в прошлом году проверены около 40 ломбардов, к ним применены штрафы и выданы предписания. Максимальный размер штрафа достигал 310 тысяч сомов.

Суйоркул Ашимжан уулу уточнил, что только за 2025 год около 35 лицензий были приостановлены, а выявленные нарушения большинство компаний устранили в течение 30 дней.

Напомним, глава ГКНБ Камчыбек Ташиев накануне потребовал провести проверку всех ломбардов. По его словам, проверки должны проводиться совместно с сотрудниками Налоговой службы и Национального банка.