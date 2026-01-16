Крупного ростовщика и владельца сети ломбардов задержали в Бишкеке

В Бишкеке пресекли незаконную деятельность владельца сети ломбардов и крупного ростовщика С.М.А. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, С.М.А., преследуя корыстные цели, осуществлял в столице противоправную ломбардную и ростовщическую деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении.

Денежные средства предоставляли под заведомо кабальные условия с установлением чрезмерно высоких процентов. Это фактически ставило потерпевших в зависимое положение и лишало их возможности своевременного исполнения обязательств.















В рамках возбужденного уголовного дела выявлен круг доверенных лиц С.М.А., на которых регистрировали значительное количество объектов движимого и недвижимого имущества, приобретенных преступным путем.

Фото ГКНБ. Задержанный по подозрению в незаконной ломбардной деятельности

Учитывая неопровержимую доказательную базу по уголовному делу гражданин КР С.М.А. задержан и 14 января 2026 года по решению суда заключен под стражу в СИЗО ГКНБ КР.









Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются другие причастные лица.