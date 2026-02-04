16:13
Происшествия

В Караколе опечатали 16 ломбардов за грубые нарушения законодательства

Фото ГКНБ

Сотрудники ГКНБ провели масштабную проверку ломбардов в Караколе Иссык-Кульской области. Мероприятия прошли во исполнение указания главы госкомитета Камчыбека Ташиева, сообщил пресс-центр ведомства.

Изъятие паспортов и документов

Следственно-оперативные действия выявили, что отдельные организации игнорировали требования Закона «О деятельности ломбардов». В частности, финансовые учреждения принимали в качестве залога документы личного характера и правоустанавливающие акты:

  • общегражданские паспорта;
  • свидетельства о рождении;
  • государственные акты о праве частной собственности на землю и имущество.

По результатам инспекции силовики опечатали 16 ломбардов. В отношении остальных точек проверочные мероприятия продолжаются.

Борьба с ростовщичеством

Для защиты прав заемщиков сотрудники ГКНБ провели разъяснительную работу с владельцами бизнеса. Главное требование — строгое соблюдение Закона «Об ограничении ростовщической деятельности». Установленная процентная ставка не должна превышать 30 процентов годовых.

Ведомство просит граждан внимательно изучать документы при оформлении займов. В случае принудительного изъятия заложенного имущества или столкновения с мошенничеством со стороны работников ломбардов жителям рекомендуют обращаться в управление ГКНБ по Иссык-Кульской области по номеру 0392251180.

Напомним, кабинет министров вынес постановление «О вопросах ломбардной деятельности», которое вводит самые масштабные изменения в регулирование данного сектора за последние годы. Документ направлен на повышение прозрачности ломбардов, усиление требований к их капиталу и защиту граждан от незаконных операций. В частности, проект предусматривает резкое повышение минимального размера уставного капитала ломбардов и другие меры по ужесточению регулирования данной сферы.
