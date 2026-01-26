10:54
Экономика

Более 3 тысяч 600 патентов на работу ломбардов было выдано в 2025 году — ГНС

Более 3 тысяч 600 патентов на работу ломбардов было выдано в прошлом году. Об этом журналистам сообщил начальник управления оперативного контроля Государственной налоговой службы Элдияр Мамбетов. 

По его словам, при этом сумма налога от ломбардной деятельности составила более 54 миллионов сомов. 

Он добавил, что патенты выдаются через личный кабинет, а цифра 3 тысячи 622 не отражает количество ломбардов в целом. Какие-то патенты оформлялись сроком на один месяц, другие на несколько месяцев, также надо учитывать, что некоторые из ломбардов в течение отчетного периода закрылись.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев заявил о необходимости полной проверки всех ломбардных компаний страны.
