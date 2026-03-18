Отбирали дома через долги: в городе Ош задержали владельцев ломбарда

В Оше задержали лиц, занимавшихся ломбардной деятельностью и подозреваемых в незаконном переоформлении недвижимости на себя. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Оша.
По данным следствия, в отношении группы лиц возбудили уголовное дело. Они выдавали гражданам деньги под высокие проценты, после чего различными незаконными способами переоформляли на себя залоговое имущество, в том числе дома и другую недвижимость.
Решением Ошского городского суда от 9 марта 2026 года одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Второго в связи с состоянием здоровья оставили под домашним арестом.
Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других возможных участников преступной схемы.
В милиции призвали граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по номеру 102 или телефону 0770710808.