Отбирали дома через долги: в городе Ош задержали владельцев ломбарда

В Оше задержали лиц, занимавшихся ломбардной деятельностью и подозреваемых в незаконном переоформлении недвижимости на себя. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Оша.

По данным следствия, в отношении группы лиц возбудили уголовное дело. Они выдавали гражданам деньги под высокие проценты, после чего различными незаконными способами переоформляли на себя залоговое имущество, в том числе дома и другую недвижимость.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. По предварительным данным, они длительное время пользовались тяжелым финансовым положением граждан, предоставляя займы на невыгодных условиях с последующим присвоением их имущества.

Решением Ошского городского суда от 9 марта 2026 года одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Второго в связи с состоянием здоровья оставили под домашним арестом.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других возможных участников преступной схемы.

В милиции призвали граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по номеру 102 или телефону 0770710808.