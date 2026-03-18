Происшествия

Отбирали дома через долги: в городе Ош задержали владельцев ломбарда

В Оше задержали лиц, занимавшихся ломбардной деятельностью и подозреваемых в незаконном переоформлении недвижимости на себя. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Оша.

По данным следствия, в отношении группы лиц возбудили уголовное дело. Они выдавали гражданам деньги под высокие проценты, после чего различными незаконными способами переоформляли на себя залоговое имущество, в том числе дома и другую недвижимость.

В ходе оперативно-следственных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двух подозреваемых. По предварительным данным, они длительное время пользовались тяжелым финансовым положением граждан, предоставляя займы на невыгодных условиях с последующим присвоением их имущества.

Решением Ошского городского суда от 9 марта 2026 года одного из подозреваемых заключили под стражу на два месяца. Второго в связи с состоянием здоровья оставили под домашним арестом.

Следственные действия продолжаются. Правоохранительные органы устанавливают других возможных участников преступной схемы.

В милиции призвали граждан, пострадавших от действий указанных лиц, обращаться по номеру 102 или телефону 0770710808.
Материалы по теме
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве
Крупнейшую сеть интернет-мошенников разоблачили в Бишкеке: 180 фигурантов
Около 5 миллионов сомов выделит ГУВД Бишкека на громкоговорители для машин
Госфиннадзор Кыргызстана аннулировал лицензии четырех ломбардов
Подделка документов. Задержаны сотрудники УВД Свердловского района Бишкека
В Бишкеке задержан мужчина, склонявший девушек к употреблению мефедрона
Охранники клуба «Булки» задержаны за драку с посетителем
В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотропных веществ
Лжесотрудники ГКНБ и Нацбанка обманули бишкекчанку почти на 1 миллион сомов
В Кантe сотрудницу ломбарда подозревают в хищении 4 миллионов сомов
ГКНБ КР опроверг распространяемый в Сети «документ» о финансовых переводах
Чиновников поймали на вымогательстве денег у директоров школ города Нарына
Патрульная милиция сняла с забора электронного щита потерянные госномера
Гибель замглавы службы судисполнителей не связана с работой. Что было в записке
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
