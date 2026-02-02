17:20
Ломбарды на пороге больших перемен: кабмин вводит новые жесткие стандарты

Кабинет министров Кыргызстана вынес постановление «О вопросах ломбардной деятельности», который вводит самые масштабные изменения в регулирование этого сектора за последние годы. Документ направлен на повышение прозрачности ломбардов, усиление требований к их капиталу и защиту граждан от незаконных операций.

Проект предусматривает резкое повышение минимального размера уставного капитала ломбардов:

  • с 1 января 2025 года — не менее 3 миллионов сомов;
  • с 1 июля 2026 года — не менее 7 миллионов сомов;
  • с 1 июля 2027 года — не менее 14 миллионов сомов;
  • с 1 июля 2028 года — не менее 20 миллионов сомов.

Власти считают, что это очистит рынок от мелких и ненадежных участников, которые часто нарушают правила работы с залоговым имуществом и создают риски для клиентов.

Постановление утверждает новое Положение о минимальных требованиях к организации деятельности ломбардов. Оно закрепляет стандарты работы, порядок оформления сделок, требования к хранению имущества и ведению отчетности, а также расширяет обязанности по соблюдению законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.

Одновременно отменяется целый ряд прежних документов, регулирующих сферу — от постановлений 2017 года до поправок, внесенных в период 2022–2025 годов. Таким образом, система регулирования ломбардов будет полностью обновлена и приведена в единую правовую рамку.

Субъектам ломбардной деятельности дается шесть месяцев для приведения своей работы в соответствие с новыми нормами.

Напомним, ранее председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев поручил провести полную проверку всех ломбардов по стране. Проверки затронут как финансовую отчетность, так и законность операций с залогами и соблюдение требований безопасности.
