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Экономика

Новые тарифы на свет. Промтовары из Кыргызстана станут непривлекательными

«Конечно, потребителям промышленного сектора невыгодна новая среднесрочная тарифная политика, потому что изменение тарифов повлияет на увеличение себестоимости их товара. Это сделает товар непривлекательным», — заявил сегодня на пресс-конференции заместитель министра энергетики и промышленности Тилек Айталиев.

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По его словам, тариф на электроэнергию всегда был социально ориентированным. А вот с точки зрения промышленности и экономики у Минэнерго есть свои расчеты и обоснования повышения тарифов.

«Время на месте не стоит, в ногу со временем двигается и инфляция. Если есть возмущения, мы готовы к обсуждению. Но со своей стороны я могу обоснованно и аргументированно сказать, что на те товары, на производство которых мы планируем повысить тарифы, и без увеличения цены на свет повышают стоимость. Поэтому здесь это такой вопрос сугубо с точки зрения потребителя», — высказался Тилек Айталиев.

«Товары могут стать непривлекательными, учитывая, что они будут вынуждены сохранять ту же маржу, которая заложена в стоимости товара. Я их прекрасно понимаю. Но и мы также прекрасно понимаем, что у населения ситуация непростая. Нам необходимо было высчитать золотую середину при формировании тарифов. На сегодня 62 процента электроэнергии в стране потребляет население. При этом по части себестоимости, выработки, передачи и распределения нашей электроэнергии мы тоже неоднократно предоставляли информацию. Мы открыты к диалогу и готовы предоставить любые цифры», — заключил он.

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Напомним, что против принятия в сегодняшнем виде среднесрочной тарифной политики выступили промышленники. Они отмечают, что государство установило для них слишком высокие тарифы. В результате многие заводы могут обанкротиться. При этом промышленный сектор потребляет только 10 процентов от всей электроэнергии. Основным потребителем считается население, для которого тарифы остаются на прежнем уровне.

Отметим, что проектом ССТП предлагается оставить без изменений тарифы для населения, но значительно повысить их для промышленного сектора. Предусматривается повышение базовых тарифов для небытовых потребителей с 2,24 до 2,52 сома за киловатт-час, а также применять повышающий коэффициент 2 для отдельных категорий потребителей, что противоречит законодательству КР. Из-за чего стоимость вместо заявленных 2,52 составит 5,04 сома за киловатт-час.

Эксперты уверены, что подобное повышение тарифа не решит стратегические цели, то есть не снизит потребление электроэнергии и расход воды в период ОЗП, а также не обеспечит поступление существенного дополнительного дохода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/207012/
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