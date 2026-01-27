Жители сел Чуйской области заявляют о завышенных счетах за электричество

В нескольких населенных пунктах Чуйской области жители массово жалуются на резко увеличившиеся счета за электроэнергию за декабрь и январь. О проблеме сообщили жители сел Таш-Добо, Беловодского и жилмассива «Ак-Ордо» в Бишкеке.

По словам жителей Таш-Добо, начисления выросли на значительные суммы.

«У нас лично переплата — 1 тысяча 800 сомов. У многих по селу аналогичная ситуация», — сообщили они.

По словам сельчан, люди собирались в айыл окмоту и РЭС, однако в день обращения сотрудники не смогли предоставить информацию из-за отсутствия интернета.

«Ничего добиться не удалось», — рассказали они.

Жители Беловодского попытались выяснить причину начислений на месте. «Поехали разбираться в РЭС, там сказали: ничего не знаем», — утверждают они.

Схожая ситуация и в жилмассиве «Ак-Ордо». Там в ноябре установили так называемые умные счетчики. По словам жильцов, до замены они платили в среднем 350-400 сомов в месяц. После установки начисления выросли вдвое — до 600-800 сомов в декабре.

«Сегодня мы оплатили январский счет, а через час пришел новый — уже с другой, намного большей суммой. Сначала подумали, что сбой, но оказалось, что это у всей улицы», — сообщил один из жителей.

По его словам, половине «Ак-Ордо», где заменили счетчики, выставили новые высокие счета.

Жители также отмечают, что отапливают дома углем, поэтому рост потребления электроэнергии выглядит необоснованным. При обращении к участковому электрику, по словам жильцов, им ответили: «Это «умные» счетчики, я ничего не знаю».

В НЭСК ситуацию пока не комментируют.

Вы можете сообщить новость, отправив ее в WhatsApp по номеру 0555312024.