С 1 мая 2025 года в Кыргызстане повысят тариф на электроэнергию

С 1 мая 2025 года в Кыргызстане начнется повышение тарифа на электроэнергию. Об этом сообщил министр энергетики Таалайбек Ибраев на брифинге в Бишкеке.

По его словам, ежегодный рост тарифов будет зависеть от уровня инфляции и роста цен на энергооборудование и составит примерно 15-20 процентов.

«Ежегодно мы наблюдаем рост потребления электроэнергии на 10-15 процентов. Генерация в стране составляет 3 тысячи 450 мегаватт, а потребление уже достигло 3 тысяч 600 мегаватт, что означает дефицит в 150 мегаватт», — пояснил Таалайбек Ибраев.

Он отметил, что наша республика продолжает оставаться на фоне других государств с одним из самых низких тарифов на электроэнергию. Однако, по словам министра, текущие тарифы не покрывают расходы на производство и поставку энергии.

«У нас тариф, по которому мы продаем электроэнергию, не покрывает наши затраты. Условно это как если бы вы испекли пирожки, которые стоили бы 5 сомов, а продавали бы за 5 копеек», — привел он аналогию.

Кроме того, Таалайбек Ибраев подчеркнул, что повышение тарифов обусловлено необходимостью компенсировать рост цен на энергоресурсы и оборудование.

«Мы покупаем те же провода и выключатели. На сколько будет инфляция, на столько будем повышать тарифы», — добавил он.

На данный момент тариф для потребителей, использующих до 700 киловатт, составляет 1,11 сома. После повышения тариф может увеличиться до 1,20-1,30 сома за киловатт-час.

«Если не будем повышать тарифы, то рискуем оказаться в темноте», — заключил чиновник.