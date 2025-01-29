Повышение тарифов на свет: как найти баланс между интересами людей и энергетики

Министр энергетики Таалайбек Ибраев сообщил о повышении тарифов на электроэнергию с мая 2025 года. По его словам, рост составит 15–20 процентов ежегодно в зависимости от инфляции и стоимости оборудования.

«Если не будем повышать тарифы, рискуем остаться в темноте», — заявил он.

Министр отметил, что генерация электроэнергии в стране составляет 3 тысячи 450 мегаватт, тогда как потребление достигло 3,6 тысячи мегаватт. Текущие тарифы не покрывают затрат: минимальная ставка для потребителей сейчас 1,11 сома, а после повышения увеличится до 1,2–1,3 сома за киловатт-час.

В департаменте по регулированию топливно-энергетического комплекса при Министерстве энергетики 24.kg предоставили себестоимость тарифов.





В департаменте по регулированию топливно-энергетического комплекса сообщили, что проект новой среднесрочной тарифной политики на электроэнергию в стадии разработки. Поскольку документ еще не представлен на общественное обсуждение, давать какие-либо пояснения преждевременно. После его согласования с кабмином озвучат точные цифры и представят разъяснения.

Мы обратились к экспертам, чтобы узнать, какое влияние окажет повышение тарифов на отрасль в целом.

Электроэнергия должна окупаться

Экономист Азамат Акенеев отметил, что тарифы на электроэнергию должны соответствовать себестоимости услуги, иначе это приводит к ряду негативных последствий.

«Если тариф ниже себестоимости, в первую очередь страдает качество услуги. У предприятий просто нет средств, чтобы обеспечивать стабильность. Это дает нестабильное напряжение, частые отключения электроэнергии и длительные задержки при подключении новых объектов. Все это мы уже наблюдаем», — отметил он.

По словам Азамата Акенеева, неправильно установленные тарифы также искажают рыночные сигналы.

«Если тарифы ниже себестоимости, частные инвесторы просто не приходят в сектор. Они понимают, что не смогут окупить вложения, поэтому избегают таких рынков. В итоге сектор остается на плечах государственных компаний, что мы видим сейчас», — добавил он.

Экономист напомнил, что Кыргызстан когда-то был крупным экспортером электроэнергии, но ситуация кардинально изменилась.

«В 2024 году мы импортировали почти 5 миллиардов киловатт-часов. Новые гидроэлектростанции не строятся, альтернативная энергетика не развивается. Хотя у нас одни из лучших условий — много солнечных дней, но инвестиций в этот сектор нет. Для сравнения в Узбекистане активно строят крупные солнечные электростанции, у нас этот потенциал остается неиспользованным», — подчеркнул Азамат Акенеев.

Поддерживать низкие тарифы неэффективно

Азамат Акенеев отметил, что попытки поддерживать низкие тарифы для социальной защиты населения неэффективны.

«Когда тарифы ниже себестоимости, субсидии фактически получают все, включая тех, кто не нуждается в социальной поддержке. Больше всех выигрывают те, кто потребляет больше энергии, а бедные слои населения получают минимальную выгоду. Это нецелесообразно», — сказал эксперт.

Азамат Акенеев предложил более рациональный подход: «Тарифы должны быть рыночными и покрывать затраты энергокомпаний. При этом социальная поддержка должна быть адресной. Государство должно предоставлять денежные дотации тем, кто действительно в них нуждается. Это позволит привлечь инвестиции в сектор, устранить проблемы с качеством и сократить импорт».

Экономист заключил, что без рыночного ценообразования энергосектор страны не сможет развиваться.

Почему откладывали повышение

Эдилбек Богомбаев отметил, что Кыргызстан остается страной с высокой энергетической зависимостью.

«Нефтяной составляющей у нас практически нет. Газовая отрасль отсутствует. Уголь, который мы добываем, используется на предприятиях, построенных в советское время, но основная их часть была ориентирована на казахстанский уголь. Поэтому мы ежегодно завозим из Казахстана около миллиона тонн угля», — отметил он.

В советский период тарифы на электроэнергию были минимальными. После распада СССР и обретения независимости тарифная политика практически не изменилась.

«В первые годы после развала Союза предлагалось сразу перейти на рыночные цены, чтобы продавать электроэнергию по ее себестоимости. Но власти, опасаясь социальных волнений, откладывали это», — подчеркнул эксперт.

Попытки повысить тарифы предпринимались неоднократно, но приводили к политическим кризисам.

К чему привели низкие тарифы

По словам Эдилбека Богомбаева, низкие тарифы привели к тому, что энергетика страны стала хронически убыточной.

«Производство электроэнергии не покрывало даже базовых затрат. Чтобы компенсировать убытки, начали брать кредиты у международных доноров. Особо жесткими оказались условия китайских банков, которые выдали займы на строительство крупных объектов. Сейчас эти активы, по сути, в залоге. Если Кыргызстан допустит просрочку, китайская сторона может забрать их себе», — подчеркнул он.

Чтобы стабилизировать ситуацию, правительство приняло новую тарифную политику. Она предусматривает постепенное повышение цен на электроэнергию для населения и предприятий.

«Эксперты рассчитали, что уровень самоокупаемости возможен только при тарифе около 3 сомов за киловатт-час. Это позволит энергетике выйти хотя бы в ноль, покрывая свои издержки», — отметил он.

Проблема в том, что резкое повышение цен может вызвать новый виток социального напряжения. Поэтому тарифы увеличиваются постепенно. Но энергетический сектор не может вечно выполнять социальные функции, субсидируя население. Сейчас остается обеспечить баланс между интересами народа и необходимостью сохранить работоспособность отрасли.