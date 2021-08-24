Совместный бизнес Кыргызстана и России. Что есть, а что мешает развитию

На прошлой неделе на Иссык-Куле прошел очередной кыргызско-российский бизнес-форум. Это первое крупное мероприятие в очном формате за два года. Более 300 участников обсуждали новые вызовы и возможности в ЕАЭС, подписывали контракты и делали важные заявления.

Курс на рубль

Участниками форума стали не только бизнесмены, но и крупные чиновники. Поэтому в первую очередь речь зашла не о бизнес-контрактах, а о взаимоотношениях Кыргызстана и России. Заместитель министра экономики и финансов Акылбек Жапаров заявил, что в Кыргызстане всегда с уважением относились к России, ее истории и культуре.

Примером уважительного отношения к русскому языку является и то, что практически каждый кыргызстанец владеет разговорным русским. Акылбек Жапаров

А заодно и высказался за отмену доллара во взаиморасчетах между странами Евразийского экономического союза. Его поддержал и глава Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Артем Новиков. Он обратил внимание на то, что, чем сильнее страны ЕАЭС интегрируются, тем больше зависят от курса иностранной валюты на нашем рынке.

«В повестке ЕАЭС все большее распространение получают вопросы устранения барьеров, изъятий и ограничений. Особенно сильно это ощущается в период девальвации национальной валюты. Это делает товары одной страны более конкурентными по сравнению с другой», — подчеркнул он.

От слов быстро перешли к делу. РКФР и Евразийский банк развития подписали дополнительное соглашение по рублевому финансированию и оборотному капиталу.

Это значит, что теперь брать кредиты у фонда можно и в российских рублях. Особенно это актуально для предпринимателей, которые нацелены на закупки оборудования, технологий, материалов в России.

В чем сложности интеграции

Не обошлось на форуме и без обсуждения проблем, которые на сегодня есть в ЕАЭС. В том числе о том, что темпы интеграции катастрофически падают.

«Сегодня мы видим, что уровень интеграции несколько замедляется. Это связывают со стремлением отдельных компаний конкурировать на рынках третьих стран не вместе, а между собой, производя одну и ту же продукцию», — заявил глава РКФР Артем Новиков.

С ними согласился и старший банкир Внешэкономбанка РФ Сергей Сторчак. Он уверен, что у интеграции должны быть линии, через которые нельзя переступать. Надо поднимать уровень экономического развития всех участников «пятерки».

«На мой взгляд, основная проблема и у нас, и здесь — нехватка новых инициатив и заделов. Инициативы сверху о более активном использовании средств фондов или банков работают, как правило, сложно. А вот инициатив снизу не много. Отсюда небольшое количество проектов, интересных банкам для вложения средств и их возвратности. Рынок КР в плане развития института залогового обеспечения слаб. Платежеспособность отсутствует», — уверен Сергей Сторчак.

Замглавы кабмина Кыргызстана Акылбек Жапаров и вовсе предложил убрать пограничников на границах между странами Евразийского экономического союза.

Он уверен, что так можно реализовать на практике заложенный в договоре о ЕАЭС принцип свободного передвижения товаров.

«Договорились о свободе передвижения товаров, давайте соблюдать. Принцип свободной торговли — или он есть, или его нет. И не нужно сюда втягивать пограничников и спецслужбы. Искать среди товаров нашего бизнеса наркотики или террористов», — высказался Акылбек Жапаров.

Председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович считает, что страны ЕАЭС нужно мотивировать на создание совместных проектов.

Ждем инвесторов и новых проектов

На открытии форума от имени президента выступил руководитель его администрации Суйунбек Касмамбетов. Он рассказал о реформах, уникальных инвестиционных возможностях в области «зеленых» технологий и в сельском хозяйстве.

«Призываю российские деловые круги рассматривать Кыргызстан как надежного делового партнера и приглашаю к активному сотрудничеству для реализации инвестиционных проектов», — обратился к бизнесу РФ Суйунбек Касмамбетов.

По итогам форума подписано 13 соглашений. В том числе, например, Министерство инвестиций КР, ОсОО «Кыргыз Пост Экспресс» и АО «Почта России» договорились об организации совместного предприятия по международным грузовым перевозкам, открытию таможенных и бондовых складов, развитию электронной коммерции.

«Долевое участие в проекте будет определено после утверждения вклада сторон. Сейчас мы создадим рабочую группу, которая разработает бизнес-модель совместной деятельности. Предварительно планируется вести работы на юге и севере страны, маршруты будут определены в бизнес-модели. Одна из задач соглашения — повышение двустороннего розничного экспорта через инструменты электронной коммерции, а именно — выведение отечественных производителей на маркетплейсы ЕАЭС», — рассказал 24.kg министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

Министерство инвестиций КР и ООО «Промомед ДМ» подписали меморандум о создании совместного предприятия по производству лекарственных средств.

«Кыргызская фондовая биржа» и ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» подписали меморандум об обмене информацией о перспективах развития биржевых рынков, совершенствовании торговых систем, систем взаимодействия с клиринговыми, депозитарными и расчетными структурами, развитии финансовых технологий и взаимном допуске на площадки. А вот с АО «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа» КФБ подписала соглашение о технологическом и маркетинговом сотрудничестве.

Между ассоциациями курортов Башкортостана и Кыргызстана принято соглашение о сотрудничестве. Бизнесмены двух стран также договорились о поставках рыбы из Кыргызстана в РФ и о сотрудничестве по поставкам швейных изделий. А ОАО «Айыл Банк» и ОсОО «КОРТЭС» собираются вместе работать в области лизинга.

Станут ли подписанные документы новым витком в развитии кыргызско-российских отношений, покажет время. Форум на Иссык-Куле был уже третьим. По итогам первых двух сложно говорить о сколько-нибудь реальных достижениях. А ведь тогда чиновники бравировали данными о соглашениях на миллиарды сомов. Но почти все они так и остались на бумаге.

Чтобы подобного не случилось и в этот раз, предстоит большая и кропотливая работа. А еще чиновникам придется на деле доказать, что они действительно ждут инвесторов и готовы создавать для них все условия. Пока же действия властей и принимаемые ими решения создают только проблемы и желание свернуть бизнес в Кыргызстане.