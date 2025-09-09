В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma

20-21 сентября 2025 года в Бишкеке пройдет бизнес-форум Platforma — событие, объединяющее предпринимателей, инвесторов и экспертов из всего СНГ.

Спикеры и темы

На сцене выступят известные бизнес-лидеры:

Маргулан Сейсембай — «Суперпозиция продукта»;

Оскар Хартманн — «Как строить бизнес в экстремальных условиях?»;

Саидмурод Давлатов — «Построение саморазвивающейся системы в бизнесе»;

Владимир Сидоренко — «Как реально выйти из операционки?»;

Гульбану Майгарина — «Франшиза как способ быстро масштабировать бизнес».

Каждый спикер поделится практическими инструментами, кейсами и стратегиями, которые можно сразу применять в бизнесе.

Кто будет на форуме

Ожидается более 3 тысяч участников: владельцы бизнеса, стартаперы, топ-менеджеры, инвесторы, эксперты и все, кто хочет развиваться. Это отличная возможность завести новые контакты, найти партнеров и вдохновение для роста.

Первый день: Bishkek Arena

20 сентября форум стартует в Bishkek Arena. В программе выступление всех спикеров вживую. Будет много места для общения, вопросов спикерам и обмена опытом.

Второй день: IT-хаб «Технопарк»

Второй день для владельцев билетов категорий Premium и Business.

Он пройдет 21 сентября в IT-хабе «Технопарк», где запланированы:

— эксклюзивные сессии от международных экспертов;

— панельные дискуссии с участием местных и зарубежных лидеров;

— инвестзона, куда приглашены инвесторы из ОАЭ, СНГ, Китая и России.

Билеты и тарифы

Для участников доступно несколько категорий билетов:

стандарт;

комфорт;

бизнес;

Premium (sold out).

Билеты раскупаются очень быстро. Премиум-билетов уже нет, а бизнес-билетов осталось всего 10 процентов. Стандарт и комфорт тоже заканчиваются, поэтому уже бронируйте!

Если хотите приобрести билеты, пишите или звоните по номеру 0700 88 88 80.

Instagram: @platforma_forum

Сайт: platforma.forum