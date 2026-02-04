11:00
В Бишкеке стартовал бизнес-форум Б5+1: США и Центральная Азия

Сегодня, 4 февраля 2026 года, в Бишкеке начал свою работу двухдневный бизнес-форум Б5+1, объединивший представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки. 

Форум организован Центром международного частного предпринимательства (CIPE) в сотрудничестве с кабинетом министров КР и рассматривается как важный шаг в укреплении устойчивого государственно-частного диалога в регионе. Формат Б5+1 переходит от разового мероприятия к долгосрочному многостороннему процессу, направленному на развитие региональной экономической интеграции и расширение сотрудничества с США.

В работе форума принимают участие представители правительств Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана, высокопоставленные делегаты Соединенных Штатов Америки, руководители бизнес-ассоциаций, международных компаний, финансовых институтов и экспертного сообщества.

В ходе двух дней форума будут рассмотрены ключевые вопросы улучшения деловой и инвестиционной среды в Центральной Азии. В центре внимания — развитие сельского хозяйства, туризма, финансово-банковского сектора, транспорта и логистики, электронной коммерции и информационных технологий, а также сотрудничество в сфере критически важных минералов.

Программа форума включает тематические панельные дискуссии и сессии открытого диалога между государственными органами и частным сектором. Руководители региональных рабочих групп Б5+1 представят обновленные региональные деловые повестки и практические рекомендации по совершенствованию регуляторной политики. Ожидается, что представители правительств стран Центральной Азии обозначат свои позиции и обязательства по реализации предложенных инициатив.

Справочно: Платформа B5+1 служит деловым аналогом дипломатической платформы C5+1, объединяющей пять стран Центральной Азии — Казахстан, Кыргызскую Республику, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан и Соединенные Штаты Америки. Платформа создана для укрепления регионального экономического сотрудничества и развития диалога между государственным и частным секторами. B5+1 предоставляет уникальную возможность лидерам бизнеса и представителям органов государственной власти Центральной Азии и США совместно разрабатывать решения, способствующие инвестициям, инновациям и экономическому росту в регионе.

Инициатива B5+1 реализуется Центром международного частного предпринимательства (CIPE) в рамках программы «Улучшение деловой среды в Центральной Азии» (IBECA), поддерживаемой Государственным департаментом США.

Первый форум B5+1 состоялся в Алматы 14–15 марта 2024 года и стал важным шагом в укреплении экономической интеграции между Центральной Азией и Соединенными Штатами.
