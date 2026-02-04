Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился со спецпосланником США по делам Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором, а также с представителями американского бизнеса. Встреча прошла в «Ынтымак Ордо».

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придерживается многовекторной внешней политики и придает важное значение сотрудничеству с Соединенными Штатами. По его словам, республика открыта для всех бизнесменов и инвесторов и не делит их по стране происхождения, обеспечивая равные условия и господдержку деятельности.

Прибывшая американская бизнес-делегация является крупнейшей за всю историю кыргызско-американских отношений, выделив роль Американо-кыргызского делового совета.

Садыр Жапаров также констатировал устойчивый рост экономики страны и сообщил о реализации крупных инфраструктурных, энергетических и промышленных проектов, нацеленных на долгосрочное развитие.

Он подчеркнул, что повышение инвестиционного потенциала — один из приоритетов экономической политики КР. В этой связи республика улучшает инвестиционный климат, расширяет налоговые стимулы, упрощает процедуры регистрации предприятий и сокращает административное вмешательство в бизнес.

Отдельно отмечено, что в 2025 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings присвоило Кыргызстану суверенный кредитный рейтинг B+ с прогнозом «стабильный». Это, по словам президента, свидетельствует об эффективности проводимых реформ и росте доверия инвесторов.

В свою очередь Серджио Гор заявил, что США усиливают внимание к региону и видят возможности для развития взаимовыгодных и устойчивых отношений. Он подчеркнул готовность американской стороны расширять инструменты поддержки инвестиционного сотрудничества и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов.

В ходе встречи представители американских организаций и компаний представили предложения по перспективным направлениям взаимодействия. Среди них — Американо-кыргызский деловой совет, Торгово-промышленная палата США, Boeing, Coca-Cola Company, Franklin Templeton, GE Healthcare, Mooney Group.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении кыргызско-американского экономического диалога и развитии практического сотрудничества между государственными структурами и деловыми кругами двух государств.

Отметим, что сегодня в Бишкеке проходит двухдневный бизнес-форум «Б5+1», который объединил представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Формат «Б5+1» направлен на развитие регионального экономического сотрудничества, расширение диалога между бизнесом и государством, а также на продвижение совместных инвестиционных и торгово-экономических проектов.