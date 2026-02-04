18:51
USD 87.45
EUR 103.45
RUB 1.14
Власть

Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане

Президент Садыр Жапаров сегодня встретился со спецпосланником США по делам Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором, а также с представителями американского бизнеса. Встреча прошла в «Ынтымак Ордо».

Глава государства подчеркнул, что Кыргызстан придерживается многовекторной внешней политики и придает важное значение сотрудничеству с Соединенными Штатами. По его словам, республика открыта для всех бизнесменов и инвесторов и не делит их по стране происхождения, обеспечивая равные условия и господдержку деятельности.

Прибывшая американская бизнес-делегация является крупнейшей за всю историю кыргызско-американских отношений, выделив роль Американо-кыргызского делового совета.

Садыр Жапаров также констатировал устойчивый рост экономики страны и сообщил о реализации крупных инфраструктурных, энергетических и промышленных проектов, нацеленных на долгосрочное развитие.

Он подчеркнул, что повышение инвестиционного потенциала — один из приоритетов экономической политики КР. В этой связи республика улучшает инвестиционный климат, расширяет налоговые стимулы, упрощает процедуры регистрации предприятий и сокращает административное вмешательство в бизнес.

Отдельно отмечено, что в 2025 году международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings присвоило Кыргызстану суверенный кредитный рейтинг B+ с прогнозом «стабильный». Это, по словам президента, свидетельствует об эффективности проводимых реформ и росте доверия инвесторов.

В свою очередь Серджио Гор заявил, что США усиливают внимание к региону и видят возможности для развития взаимовыгодных и устойчивых отношений. Он подчеркнул готовность американской стороны расширять инструменты поддержки инвестиционного сотрудничества и выразил заинтересованность в реализации совместных проектов.

В ходе встречи представители американских организаций и компаний представили предложения по перспективным направлениям взаимодействия. Среди них — Американо-кыргызский деловой совет, Торгово-промышленная палата США, Boeing, Coca-Cola Company, Franklin Templeton, GE Healthcare, Mooney Group.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в укреплении кыргызско-американского экономического диалога и развитии практического сотрудничества между государственными структурами и деловыми кругами двух государств.

Отметим, что сегодня в Бишкеке проходит двухдневный бизнес-форум «Б5+1», который объединил представителей деловых кругов и государственных органов стран Центральной Азии и Соединенных Штатов Америки.

Формат «Б5+1» направлен на развитие регионального экономического сотрудничества, расширение диалога между бизнесом и государством, а также на продвижение совместных инвестиционных и торгово-экономических проектов.
Ссылка: https://24.kg/vlast/360626/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Правительство США развивает сотрудничество в сфере безопасности с Кыргызстаном
Серджио Гор: Я прибыл в КР с простым и четким посланием от президента США
Президент Кыргызстана принял спецпосланника США Серджио Гора
Спецпосланник Трампа объяснил причины ужесточения визовых правил для КР
В Бишкеке стартовал бизнес-форум «Б5+1»: США и Центральная Азия
Профилактика от ВИЧ, защита от гриппа без вакцин. Медицинские прорывы 2025 года
США направили спецпосланника: Серджио Гор прибудет в Бишкек
КР и США обсуждают реализацию проекта железной дороги Макмал — Каракол
Камбаратинская ГЭС-1 и инвестиции: кабмин КР провел встречу с компаниями из США
Кыргызстан и США развивают инвестиционное взаимодействие
Популярные новости
Жапаров: Один генерал присвоил более 70&nbsp;автошкол, превратив их&nbsp;в&nbsp;личный бизнес Жапаров: Один генерал присвоил более 70 автошкол, превратив их в личный бизнес
Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами Садыр Жапаров передал систему техосмотра под контроль управделами
Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у&nbsp;Жогорку Кенеша Вице-мэр заблокирован: неизвестный водитель устроил затор у Жогорку Кенеша
Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы Владимир Путин наградил главу Ассамблеи народа Кыргызстана орденом Дружбы
Бизнес
Ошиблись при переводе денег? В&nbsp;MBANK появился онлайн-возврат средств Ошиблись при переводе денег? В MBANK появился онлайн-возврат средств
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
4 февраля, среда
18:45
Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые проекты в Кыргызстане Садыр Жапаров пригласил американский бизнес в новые про...
18:40
Не платил годами. В Манасе с должника взыскали полмиллиона сомов алиментов
18:24
Заболеваемость сифилисом в России за четыре года выросла на 63 процента
18:18
В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка
18:04
Фейковые кредиты: Нацбанк Кыргызстана сообщил о новой схеме обмана в Telegram