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Экономика

Кыргызстан рассказал Монголии о преимуществах инвестирования в страну

В Бишкеке состоялся кыргызско-монгольский бизнес-форум, направленный на укрепление экономических и инвестиционных связей между двумя странами. Об этом сообщает Национальное агентство по инвестициям при президенте Кыргызской Республики.

С докладом на мероприятии выступил заместитель директора агентства Дамирбек Бикулов. Он подчеркнул положительную динамику торгово-экономического сотрудничества и выразил заинтересованность Кыргызстана в расширении партнерства с Монголией в сферах агропромышленности, логистики, туризма и горнодобывающей отрасли.

Дамирбек Бикулов представил ключевые инвестиционные преимущества Кыргызстана:

  • членство в Евразийском экономическом союзе и доступ к рынку с населением более 180 миллионов человек;
  • участие в преференциальной системе GSP+ Евросоюза, позволяющее беспошлинно экспортировать свыше 6 000 товарных позиций;
  • один из самых низких налоговых режимов в регионе;
  • дешевые энергоресурсы;
  • безвизовый режим для граждан 61 страны;
  • развитая система государственно-частного партнерства.

«Эти условия формируют благоприятную среду для инвесторов и открывают новые возможности для совместных проектов», — отметил он.

Также он выразил уверенность, что бизнес-форум станет стимулом для углубления устойчивых экономических связей между Кыргызстаном и Монголией.

Организаторами мероприятия выступили Национальное агентство по инвестициям при президенте КР и Торгово-промышленная палата Кыргызской Республики.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/336996/
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