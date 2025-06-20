В «умные» домофоны и видеонаблюдение в Бишкеке инвестируют $2,2 миллиона

Российско-Кыргызский фонд развития инвестирует $2,2 миллиона в проект по цифровизации городской инфраструктуры Бишкека. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба РКФР.

По ее данным, средства направят кыргызскому интернет-провайдеру «Скайнет Телеком» для реализации совместной инициативы с российской компанией «Уфанет», специализирующейся на цифровых решениях для жилого сектора.

Основная цель проекта — создание высокотехнологичных и безопасных жилых пространств в Бишкеке за счет установки «умных» домофонов и современных систем видеонаблюдения, интегрированных с высокоскоростным интернетом в многоквартирных домах.

Пилотный этап проекта показал высокий спрос на подобные решения: более ста столичных домов ожидают подключения. В будущем подобные цифровые решения планируется внедрять и в другие отрасли, такие как строительство, гостиничный сектор и сфера услуг, что послужит дополнительным импульсом для развития цифровой экономики Кыргызстана.