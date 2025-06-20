21:12
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Техноблог

В «умные» домофоны и видеонаблюдение в Бишкеке инвестируют $2,2 миллиона

Российско-Кыргызский фонд развития инвестирует $2,2 миллиона в проект по цифровизации городской инфраструктуры Бишкека. Соглашение подписано на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), сообщила пресс-служба РКФР.

По ее данным, средства направят кыргызскому интернет-провайдеру «Скайнет Телеком» для реализации совместной инициативы с российской компанией «Уфанет», специализирующейся на цифровых решениях для жилого сектора.

Основная цель проекта — создание высокотехнологичных и безопасных жилых пространств в Бишкеке за счет установки «умных» домофонов и современных систем видеонаблюдения, интегрированных с высокоскоростным интернетом в многоквартирных домах.

Пилотный этап проекта показал высокий спрос на подобные решения: более ста столичных домов ожидают подключения. В будущем подобные цифровые решения планируется внедрять и в другие отрасли, такие как строительство, гостиничный сектор и сфера услуг, что послужит дополнительным импульсом для развития цифровой экономики Кыргызстана.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/333524/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
РКФР направит $95 миллионов на новые проекты в Кыргызстане в 2025 году
Мэрии Бишкека поручили найти деньги на установку видеокамер в школах и детсадах
В школах и детсадах Бишкека установят камеры видеонаблюдения
Фонды развития. Что они делают в Кыргызстане, рассказали в кабмине
В Кыргызстане установлено около 25 тысяч видеокамер, их подключают к базе МВД
В более чем 1 тысяче детских садов Кыргызстана установили видеокамеры
Избиение детей. Минобразования намерено установить видеокамеры в детских садах
В Чуйской области построят малую ГЭС «Шамшы»
«Альянс Гидро» и РКФР построят ГЭС «Джеруй» в Таласской области
В Кыргызстане одобрили финансирование трех энергопроектов на $80 миллионов
Популярные новости
Скандал. На&nbsp;авиасалоне Ле&nbsp;Бурже закрыли четыре стенда израильских компаний Скандал. На авиасалоне Ле Бурже закрыли четыре стенда израильских компаний
А&nbsp;обещали, что не&nbsp;будет. В&nbsp;WhatsApp впервые появится реклама А обещали, что не будет. В WhatsApp впервые появится реклама
OpenAI представила обновленную версию встроенного поиска в&nbsp;ChatGPT OpenAI представила обновленную версию встроенного поиска в ChatGPT
Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в&nbsp;подкасты Текстовые поисковые запросы Google теперь преобразует в подкасты
Бизнес
ОСАГО с&nbsp;кешбэком до&nbsp;20&nbsp;процентов&nbsp;&mdash; быстро и&nbsp;удобно в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; ОСАГО с кешбэком до 20 процентов — быстро и удобно в «Мой О!»
Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA Первое правительственное облако G-Cloud запущено при поддержке KOICA
KFC Night Run&nbsp;&mdash; 2025: тысячи бегунов и&nbsp;незабываемая атмосфера вечерней столицы KFC Night Run — 2025: тысячи бегунов и незабываемая атмосфера вечерней столицы
Максимум свободы без лишних затрат: &laquo;Специальное предложение 500&raquo; от&nbsp;MEGA! Максимум свободы без лишних затрат: «Специальное предложение 500» от MEGA!
20 июня, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июня: в Бишкеке без осадков Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 июня: в Бишкеке без...
20:55
В Бишкеке произошло ДТП. Есть пострадавший
20:41
В «умные» домофоны и видеонаблюдение в Бишкеке инвестируют $2,2 миллиона
20:34
Чемпионат Азии по борьбе (U-23). Кыргызстанцы завоевали еще три медали
20:23
МЧС КР передали оборудование для модернизации системы раннего оповещения