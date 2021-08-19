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Экономика

Замглавы кабмина Кыргызстана призывает отказаться от доллара в рамках ЕАЭС

Заместитель председателя кабмина — министр экономики и финансов Акылбек Жапаров высказался за отказ от доллара в расчетах между странами Евразийского экономического союза. Об этом он заявил сегодня на кыргызско-российском бизнес-форуме.

По словам Акылбека Жапарова, на всех международных заседаниях обычно в зале есть кабинки с переводчиками. Но на бизнес-форуме сегодня этого нет, потому что стороны и так друг друга хорошо понимают.

«Для России и Кыргызстана не нужны переводчики и наушники. Тогда почему при торговле появляется переводчик в виде доллара? Мы давно просим Россию», — отметил он.

В свою очередь глава Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков сказал, что в повестке ЕАЭС все большее распространение получают вопросы устранения барьеров, изъятий и ограничений. Особенно сильно это ощущается в период девальвации национальной валюты. Это делает товары одной страны более конкурентными по сравнению с другой.

«Здесь включается интересная логика. Чем сильнее мы интегрируемся между собой, тем больше зависим от курса иностранной валюты на нашем рынке. Если взаимообмен между нашими государствами происходит в долларах США, товарные поставки тоже, то чем больше этих поставок, тем больше мы зависим от девальвации валюты», — подчеркнул он.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/204449/
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