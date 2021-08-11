Мирлан Бакиров: Речь о продаже аэропорта «Манас» не идет

«По аэропорту «Манас» на сегодня нет вопроса о продаже. Он является стратегическим объектом и защищен законом», — заявил сегодня во время круглого стола председатель Фонда по управлению государственным имуществом Мирлан Бакиров.

Кроме того, глава ФУГИ прокомментировал и будущую приватизацию государственных объектов. Он отметил, что вопросы приватизации будут изучены тщательно. Каждый этап будет длиться от 3 до 6 месяцев.

«Процедура приватизации требует долгого рассмотрения: согласия кабинета министров, депутатов. Потом идет переоценка, которую делает независимая компания. Далее создается специальная комиссия. По стратегическим объектам все еще жестче. Только после работы комиссии компания или предприятие выставляется на аукцион или конкурс», — рассказал Мирлан Бакиров.

«Приватизация будет идти прозрачно, мы это гарантируем. Не будет такого, что сегодня решили, а завтра продают компанию», — заключил он.