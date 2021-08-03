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Экономика

За месяц говядина в Кыргызстане подорожала почти на 8 сомов

В июле по сравнению с июнем розничные цены на говядину в среднем по стране выросли на 7,61 сома — до 469 сомов. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

В Бишкеке говядина за месяц подорожала почти на 5 сомов — до 468,81 сома. При этом самые высокие цены на это мясо зафиксированы в Джалал-Абаде (497,6 сома), Кара-Суу (489,93 сома), Оше (488 сомов) и Нарыне (487 сомов). Дешевле всего говядина в селе Покровка (433,3 сома), городах Исфане (435 сомов), Токтогуле (440 сомов) и Караколе (449 сомов).

Напомним, что розничные цены на мясо в среднем за год повысились почти на 36 процентов. При этом говядина подорожала на 108 сомов, или на 30,3 процента.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202954/
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