Запрет на экспорт скота, и социальные точки снизили цены на мясо на 70 сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на основные виды продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, для предотвращения роста стоимости мяса кабинет министров принял решение временно запретить экспорт живого скота. Это должно увеличить предложение продукта на внутреннем рынке и снизить ценовое давление.
Совместно с акимиатами и Службой антимонопольного регулирования в регионах организуют социальные точки продаж, благодаря чему в последние дни цена на мясо снизилась на 50-70 сомов.
Министерство также проводит анализ ценовой цепочки «от фермера до потребителя», чтобы выявить звенья с необоснованным удорожанием.
В ближайшее время ожидается решение о временном освобождении от НДС следующих товаров:
-
ввозимого в КР зерна;
-
импортных кормов;
-
растительного масла, экспортируемого из страны.
По итогам девяти месяцев 2025 года Кыргызстан полностью обеспечивает себя шестью видами социально значимых продуктов:
- картофель;
- молоко;
- мясо (говядина и баранина);
- овощи;
- яйца;
- сахар (с 2024-го).
Оставшиеся позиции частично обеспечиваются за счет импорта: хлебобулочные изделия (зерно), растительное масло, фрукты и ягоды.
Минводсельпром также активно работает над расширением производства мяса птицы. В связи с ростом внутреннего производства введен запрет на импорт куриных яиц. С августа по январь этого года экспортировано 3 миллиона 300 тысяч штук яиц.