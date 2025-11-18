Запрет на экспорт скота, и социальные точки снизили цены на мясо на 70 сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на основные виды продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, для предотвращения роста стоимости мяса кабинет министров принял решение временно запретить экспорт живого скота. Это должно увеличить предложение продукта на внутреннем рынке и снизить ценовое давление.

Совместно с акимиатами и Службой антимонопольного регулирования в регионах организуют социальные точки продаж, благодаря чему в последние дни цена на мясо снизилась на 50-70 сомов.

Министерство также проводит анализ ценовой цепочки «от фермера до потребителя», чтобы выявить звенья с необоснованным удорожанием.

В ближайшее время ожидается решение о временном освобождении от НДС следующих товаров:

ввозимого в КР зерна;

импортных кормов;

растительного масла, экспортируемого из страны.

По итогам девяти месяцев 2025 года Кыргызстан полностью обеспечивает себя шестью видами социально значимых продуктов:

картофель;

молоко;

мясо (говядина и баранина);

овощи;

яйца;

сахар (с 2024-го).

Оставшиеся позиции частично обеспечиваются за счет импорта: хлебобулочные изделия (зерно), растительное масло, фрукты и ягоды.

Минводсельпром также активно работает над расширением производства мяса птицы. В связи с ростом внутреннего производства введен запрет на импорт куриных яиц. С августа по январь этого года экспортировано 3 миллиона 300 тысяч штук яиц.