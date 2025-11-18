16:41
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Общество

Запрет на экспорт скота, и социальные точки снизили цены на мясо на 70 сомов

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана реализует комплекс мер, направленных на стабилизацию цен на основные виды продовольствия. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, для предотвращения роста стоимости мяса кабинет министров принял решение временно запретить экспорт живого скота. Это должно увеличить предложение продукта на внутреннем рынке и снизить ценовое давление.

Совместно с акимиатами и Службой антимонопольного регулирования в регионах организуют социальные точки продаж, благодаря чему в последние дни цена на мясо снизилась на 50-70 сомов.

Министерство также проводит анализ ценовой цепочки «от фермера до потребителя», чтобы выявить звенья с необоснованным удорожанием.

В ближайшее время ожидается решение о временном освобождении от НДС следующих товаров:

  • ввозимого в КР зерна;

  • импортных кормов;

  • растительного масла, экспортируемого из страны.

По итогам девяти месяцев 2025 года Кыргызстан полностью обеспечивает себя шестью видами социально значимых продуктов:

  • картофель;
  • молоко;
  • мясо (говядина и баранина);
  • овощи;
  • яйца;
  • сахар (с 2024-го).

Оставшиеся позиции частично обеспечиваются за счет импорта: хлебобулочные изделия (зерно), растительное масло, фрукты и ягоды.

Минводсельпром также активно работает над расширением производства мяса птицы. В связи с ростом внутреннего производства введен запрет на импорт куриных яиц. С августа по январь этого года экспортировано 3 миллиона 300 тысяч штук яиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351354/
просмотров: 354
Версия для печати
Материалы по теме
В Оше фиксируют стабильную цену на мясо — 680 сомов за килограмм
ГКНБ предупредил бизнесменов о недопустимости завышения цен на мясо
Рост цен. Бесперебойные поставки мяса напрямую от фермеров обещает Минсельхоз
Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости
В городе Ош самая высокая инфляция по регионам Кыргызстана — 9 процентов
Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
«Мясной кластер» с кредитами под 3 процента создадут в Кыргызстане
Цены на мясо не дадут взвинтить. В Бишкеке прошли масштабные рейды
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
Популярные новости
Минэкономики установило предельные цены на&nbsp;мясо по&nbsp;всем регионам Кыргызстана Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и&nbsp;другие важные документы в&nbsp;Кыргызстане Сколько стоят ID-карты, загранпаспорта и другие важные документы в Кыргызстане
Запускается новый маршрут электробусов &#8470;&nbsp;66 Запускается новый маршрут электробусов № 66
ГУОБДД напомнило водителям о&nbsp;запрете на&nbsp;установку LED-фар ГУОБДД напомнило водителям о запрете на установку LED-фар
Бизнес
&laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; особая поддержка тем, кто служит стране каждый день «Мамлекеттик» от MEGA — особая поддержка тем, кто служит стране каждый день
Сто тысяч сомов в&nbsp;подарок за&nbsp;оплату в&nbsp;автобусе! Главный приз: квартира в&nbsp;Бишкеке Сто тысяч сомов в подарок за оплату в автобусе! Главный приз: квартира в Бишкеке
Переводы в&nbsp;Узбекистан теперь доступны через приложение &laquo;Элкарт Мобайл&raquo; Переводы в Узбекистан теперь доступны через приложение «Элкарт Мобайл»
Возвращайте деньги с&nbsp;подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО Возвращайте деньги с подпиской O!Prime. Подключайте БЕСПЛАТНО
18 ноября, вторник
16:35
Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представили в Кыргызстане Госпрограмму по биоразнообразию до 2040 года представил...
16:23
Концерн Ford официально прекратил производство Focus
16:19
Дебюрократизация: разрешительные документы для бизнеса сократят в два раза
16:09
На таможне у узбекско-казахской границы появятся «зеленый» и «красный» коридоры
15:59
Почему железную дорогу Китай — Кыргызстан строят иностранцы, объяснил президент