Регулирование цен на сахар и масло. Превышения допустимых надбавок нет

На сегодня не наблюдается превышения максимальной розничной надбавки на сахар-песок и растительное масло. Об этом сообщает Госантимонополия.

В ведомстве напомнили, что в Кыргызстане введено временное госрегулирование цен на эти товары. Своим приказом от 25 мая 2021 года Госантимонополия установила максимальные розничные надбавки к оптово-отпускным ценам на растительное подсолнечное масло и сахар-песок.

«Госагентством еженедельно проводится мониторинг на оптовые и розничные цены. Было 111 выездов, проведены разъяснительные мероприятия на 598 объектах. За нарушение установленной торговой надбавки выдано 35 предписаний субъектам торговой деятельности», — рассказали в ведомстве.

Напомним, что регулирование цен пришлось ввести из-за резкого повышения стоимости продуктов. За год масло в Кыргызстане подорожало почти в два раза, сахар — в полтора.