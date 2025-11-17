Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости

Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков провел совещание с крупными отечественными поставщиками социально значимых товаров. Во встрече также участвовали представители налоговой службы всех четырех районов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По их данным, глава Минэкономики призвал бизнес проявить социальную ответственность и пересмотреть ценовую политику.

«Мы плотно работаем с крупными сетевыми гипермаркетами и рынками столицы. Уже видим понимание с их стороны и определенные результаты по снижению цен. Поскольку речь идет о всей цепочке поставок, необходимо пересмотреть ценовые предложения. Мы делаем это в интересах наших граждан. Ни в коем случае не требуем, чтобы вы работали себе в убыток — просим лишь разумного подхода», — подчеркнул министр.

По его словам, Служба антимонопольного регулирования усилила контроль: только за последние два дня вынесено более 30 штрафов.

Министерство экономики и коммерции совместно с антимонопольной службой продолжит мониторинг цен для обеспечения стабильности на потребительском рынке и защиты интересов граждан.