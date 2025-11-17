20:50
USD 87.45
EUR 101.48
RUB 1.08
Экономика

Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости

Министр экономики и коммерции КР Бакыт Сыдыков провел совещание с крупными отечественными поставщиками социально значимых товаров. Во встрече также участвовали представители налоговой службы всех четырех районов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. 

По их данным, глава Минэкономики призвал бизнес проявить социальную ответственность и пересмотреть ценовую политику.

«Мы плотно работаем с крупными сетевыми гипермаркетами и рынками столицы. Уже видим понимание с их стороны и определенные результаты по снижению цен. Поскольку речь идет о всей цепочке поставок, необходимо пересмотреть ценовые предложения. Мы делаем это в интересах наших граждан. Ни в коем случае не требуем, чтобы вы работали себе в убыток — просим лишь разумного подхода», — подчеркнул министр.

По его словам, Служба антимонопольного регулирования усилила контроль: только за последние два дня вынесено более 30 штрафов.

Министерство экономики и коммерции совместно с антимонопольной службой продолжит мониторинг цен для обеспечения стабильности на потребительском рынке и защиты интересов граждан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/351254/
просмотров: 194
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош самая высокая инфляция по регионам Кыргызстана — 9 процентов
Продукты дорожают, тарифы растут. На что цены в Кыргызстане выросли больше всего
Рынки Бишкека предоставят фермерам бесплатные места для стабилизации цен на мясо
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
Минэкономики установило предельные цены на мясо по всем регионам Кыргызстана
Камчыбек Ташиев пригрозил акимам: цены на мясо выше 700 сомов — ваша вина
Кыргызстан полностью обеспечивает себя говядиной и бараниной
Глобальные цены на продовольствие снизились в октябре на 1,6 процента
Мясо в Бишкеке снова подорожает? Госрегулирование цен заканчивается 12 ноября
Кабмин расширил полномочия Минэкономики Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли В Кыргызстане вводят отдельный таможенный режим для товаров интернет-торговли
Кыргызский легпром в&nbsp;кризисе. Почему грузы застряли на&nbsp;границе с&nbsp;Россией? Кыргызский легпром в кризисе. Почему грузы застряли на границе с Россией?
В&nbsp;Бишкеке открылась ярмарка &laquo;Кыргызстан ЭКСПО&nbsp;&mdash; 2025&raquo; В Бишкеке открылась ярмарка «Кыргызстан ЭКСПО — 2025»
Торговый оборот Кыргызстана сократился на&nbsp;$1&nbsp;миллиард из-за падения экспорта Торговый оборот Кыргызстана сократился на $1 миллиард из-за падения экспорта
Бизнес
Оформляйте страховку для путешествий онлайн в&nbsp;&laquo;BAKAI Страхование&raquo; Оформляйте страховку для путешествий онлайн в «BAKAI Страхование»
&laquo;Банк Компаньон&raquo; завершил смену акционеров и&nbsp;начинает новую фазу роста «Банк Компаньон» завершил смену акционеров и начинает новую фазу роста
Официальное обращение &laquo;Чайна Петроль Компани &laquo;Джунда&raquo; Официальное обращение «Чайна Петроль Компани «Джунда»
Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих &laquo;Мамлекеттик&raquo; Beeline представляет выгодный тариф для госслужащих «Мамлекеттик»
17 ноября, понедельник
20:44
Тиктокеры обманули охрану Лувра и повесили свою картину рядом с «Мона Лизой» Тиктокеры обманули охрану Лувра и повесили свою картину...
20:35
Первая подобная награда в карьере. Том Круз получил почетный «Оскар»
20:18
Замглавы МВД Кыргызстана встретился с китайским бизнес-сообществом
20:15
Минэкономики призвало поставщиков снизить цены на продукты первой необходимости
20:11
МИД КР призвал кыргызстанцев за рубежом проверить себя в списках избирателей