Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой

В Кыргызстане задумали изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Президент обещал бизнесу декриминализацию, то есть сокращение числа статей, по которым их могут посадить.
На деле все вышло наоборот. Вести бизнес в Кыргызстане становится крайне опасно.
«В новых кодексах тенденция к криминализации. Мы увидели дополнительные преступления и уменьшение порога для совершения экономических преступлений. Есть негативные процессуальные изменения, которые напрямую затрагивают права предпринимателей», — отмечает юрист аппарата бизнес-омбудсмена Сафарбек кызы Айсанат.
Она рассказала, какие статьи новых кодексов вызывают наибольшее опасение у предпринимателей и юристов.
Вместо сокращения новые преступления
Уголовный кодекс 1997 года содержал 47 видов преступлений в сфере экономической деятельности. В 2017-м ввели в действие новые кодексы, и в УК осталось только 22 вида экономических преступлений.
Произошла декриминализация экономических преступлений на 47 процентов. В том числе полностью 14 составов преступлений. Еще 16 перевели в Кодекс о проступках.
По нему даже в случае наказания предприниматель не получал судимости. Тогда же в кодексы ввели два новых вида преступлений — организацию финансовых пирамид и рейдерство.
В указе президента от 29 января 2021 года о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, в том числе, поручили внести в Жогорку Кенеш пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также принять проект закона КР, запрещающий применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства.
В марте 2021 года президент подписал указ о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Там также поручалось «рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий».
Но вместо защиты бизнеса в новых проектах УК и УПК появились пять дополнительных видов экономических преступлений. То есть криминализация выросла на 23 процента.
Новые преступления в УК и УПК
- Статья 226 «Подкуп спортсменов»
- Статья 232 «Злоупотребление при выпуске ценных бумаг»
- Статья 233 «Незаконный оборот драгоценных металлов»
- Статья 234 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов»
- Статья 241 «Несанкционированное изменение международного идентификатора мобильного устройства»
«Большую часть рекомендаций, озвученных в указах президента, не учли в проектах УК и УПК именно в части декриминализации экономических преступлений», — отмечает Сафарбек кызы Айсанат.
Посадить за контрабанду
В старых статьях эксперты тоже наблюдают тенденцию к ухудшению положения бизнеса. По статье «Экономическая контрабанда» в действующей редакции УК предусматривали санкции в случае выявления крупного ущерба — от 5 миллионов сомов и выше. В новой редакции наказание уже при наличии ущерба — от 500 тысяч сомов.
Новая редакция, на первый взгляд, уменьшает размеры санкции, потому что штраф снижается с 260 до 100 тысяч сомов при ущербе в 5 миллионов сомов.
Зато срок лишения свободы за экономическую контрабанду увеличивается.
При ущербе от 500 тысяч до 5 миллионов сомов можно получить до пяти лет, при крупном — от пяти до восьми лет. В нынешней редакции УК лишение свободы предусматривается только на срок до пяти лет и при ущербе свыше 5 миллионов сомов.
В действующей редакции посадить на срок до пяти лет могут и при ущербе от контрабанды свыше 10 миллионов сомов. Только штраф тогда увеличивается до 220-300 тысяч сомов. В новой же редакции при таком ущербе сумму штрафа снизили — от 100 до 200 тысяч сомов. Зато срок лишения свободы вырос. Можно получить от 8 до 10 лет лишения свободы.
Как посадить предпринимателя
Еще больше странностей при наказании за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей.
Сейчас уклонение от уплаты таможенных платежей считается преступлением при крупном — в 5 миллионов сомов. Теперь же наказывать предпринимателей предлагают при уклонении от 100 до 500 тысяч сомов. Да, штраф при этом небольшой — от 20 до 50 тысяч сомов, но предусмотрено и лишение свободы сроком до пяти лет.
В действующем УК санкции предусмотрены при уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 5 миллионов. Это наказывается штрафом от 220 до 260 тысяч сомов либо лишением свободы на срок до 2,5 года со штрафом от 60 до 100 тысяч сомов. В новой редакции сумма штрафа снижается до 50-100 тысяч сомов, а вот срок лишения свободы растет — от 5 до 8 лет.
Разработчики нового Уголовного кодекса снижают штрафы, но ужесточают санкции в части лишения свободы.
«Эту статью дополнили также пунктом о наказании, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору. Здесь у меня возникает вопрос — а можно ли совершить уклонение от уплаты таможенных платежей без сговора?» — комментирует Сафарбек кызы Айсанат.
В случае уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 10 миллионов сомов сейчас светит штраф 260-300 тысяч сомов или лишение свободы от 2,5 до 5 лет. В новой редакции штраф снижают до 50-100 тысяч сомов, зато срок заключения увеличивают до 8-10 лет.
Уклоняться от налогов выгоднее
А вот статья «Уклонение от уплаты налоговых платежей» почему-то не предусматривает подобного ужесточения наказания. Хотя юристы отмечают, что уклонение от уплаты таможенных и налоговых платежей — схожие по составу преступления. К тому же именно эти статьи чаще всего применяются к бизнесу.
Уклонение от уплаты налоговых платежей в предложенном варианте УК считается преступлением от 5 миллионов сомов.
«Почему такая дискриминация к тем предпринимателям, у которых есть таможенные платежи и им снизили порог наказания при неуплате до 100 тысяч сомов, а по уклонению от уплаты налогов оставили 5 миллионов сомов. Тут как будто не хватает концепции или логики», — отмечает юрист аппарата бизнес-омбудсмена.
По санкциям тоже вопросы. При уклонении от уплаты таможенных платежей до 100 тысяч сомов уже предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет, а в части налогов лишения свободы нет.
Ужесточение санкций предусмотрено в случае уклонения от уплаты налоговых платежей в крупном размере. Разработчики сюда также добавили спорную норму о совершении преступления группой лиц. Но при этом штраф составляет 50-100 тысяч сомов и лишение свободы на срок до пяти лет.
В этой части УК есть дополнение, за которое бизнес бился не один год. Обвинение по этой статье в новой редакции кодекса должно быть подтверждено решением налогового органа или судебным решением.
Коррупция и проверки
«В части коррупции в указах президента было четко прописано: исключить ответственность руководителей и участников субъектов предпринимательства по таким преступлениям. Мы сравнили действующий и предложенный варианты УК и, по сути, не увидели разницу. Вернее, она только в ужесточении ответственности за коррупцию», — рассказали в институте бизнес-омбудсмена.
Никакой декриминализации в отношении субъектов предпринимательства, вовлеченных в коррупцию или каким-то образом имеющих к ней отношение, нет.Сафарбек кызы Айсанат
Много вопросов у бизнеса и к Уголовно-процессуальному кодексу. Например, в нем предлагали предусмотреть полномочия прокурора и следователя, проводить, выносить постановление о проведении плановых и внеплановых налоговых проверок и иных проверочных действий. Бизнес выступил категорически против. После долгого обсуждения предпринимателям удалось убедить Генеральную прокуратуру исключить эту норму.
Кроме того, предпринимателям обещали пересмотреть пороги привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям и в некоторых случаях лишение свободы заменить штрафами. Но окончательного варианта новых редакций УК и УПК, которые парламент намерен принять до конца июня 2021 года, бизнес еще не видел. Потому рано говорить, насколько действительно учтут его пожелания.