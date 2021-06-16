Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой

В Кыргызстане задумали изменить Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Президент обещал бизнесу декриминализацию, то есть сокращение числа статей, по которым их могут посадить.

На деле все вышло наоборот. Вести бизнес в Кыргызстане становится крайне опасно.

«В новых кодексах тенденция к криминализации. Мы увидели дополнительные преступления и уменьшение порога для совершения экономических преступлений. Есть негативные процессуальные изменения, которые напрямую затрагивают права предпринимателей», — отмечает юрист аппарата бизнес-омбудсмена Сафарбек кызы Айсанат.

Она рассказала, какие статьи новых кодексов вызывают наибольшее опасение у предпринимателей и юристов.

Вместо сокращения новые преступления

Уголовный кодекс 1997 года содержал 47 видов преступлений в сфере экономической деятельности. В 2017-м ввели в действие новые кодексы, и в УК осталось только 22 вида экономических преступлений.

Произошла декриминализация экономических преступлений на 47 процентов. В том числе полностью 14 составов преступлений. Еще 16 перевели в Кодекс о проступках.

По нему даже в случае наказания предприниматель не получал судимости. Тогда же в кодексы ввели два новых вида преступлений — организацию финансовых пирамид и рейдерство.

В указе президента от 29 января 2021 года о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, в том числе, поручили внести в Жогорку Кенеш пакет законопроектов по декриминализации экономических преступлений и проступков, а также принять проект закона КР, запрещающий применение меры пресечения по экономическим преступлениям в виде заключения под стражу в ходе досудебного производства.

В марте 2021 года президент подписал указ о дополнительных мерах по защите субъектов предпринимательства. Там также поручалось «рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений и дополнений (поправок) в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство, предусматривающих защиту прав предпринимателей и инвесторов от незаконных и необоснованных действий».

Но вместо защиты бизнеса в новых проектах УК и УПК появились пять дополнительных видов экономических преступлений. То есть криминализация выросла на 23 процента.

Новые преступления в УК и УПК Статья 226 «Подкуп спортсменов»

«Подкуп спортсменов» Статья 232 «Злоупотребление при выпуске ценных бумаг»

«Злоупотребление при выпуске ценных бумаг» Статья 233 «Незаконный оборот драгоценных металлов»

«Незаконный оборот драгоценных металлов» Статья 234 «Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов»

«Нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов» Статья 241 «Несанкционированное изменение международного идентификатора мобильного устройства»

«Большую часть рекомендаций, озвученных в указах президента, не учли в проектах УК и УПК именно в части декриминализации экономических преступлений», — отмечает Сафарбек кызы Айсанат.

Посадить за контрабанду

В старых статьях эксперты тоже наблюдают тенденцию к ухудшению положения бизнеса. По статье «Экономическая контрабанда» в действующей редакции УК предусматривали санкции в случае выявления крупного ущерба — от 5 миллионов сомов и выше. В новой редакции наказание уже при наличии ущерба — от 500 тысяч сомов.

Новая редакция, на первый взгляд, уменьшает размеры санкции, потому что штраф снижается с 260 до 100 тысяч сомов при ущербе в 5 миллионов сомов.

Зато срок лишения свободы за экономическую контрабанду увеличивается.

При ущербе от 500 тысяч до 5 миллионов сомов можно получить до пяти лет, при крупном — от пяти до восьми лет. В нынешней редакции УК лишение свободы предусматривается только на срок до пяти лет и при ущербе свыше 5 миллионов сомов.

В действующей редакции посадить на срок до пяти лет могут и при ущербе от контрабанды свыше 10 миллионов сомов. Только штраф тогда увеличивается до 220-300 тысяч сомов. В новой же редакции при таком ущербе сумму штрафа снизили — от 100 до 200 тысяч сомов. Зато срок лишения свободы вырос. Можно получить от 8 до 10 лет лишения свободы.

Как посадить предпринимателя

Еще больше странностей при наказании за уклонение от уплаты налоговых и таможенных платежей.

Сейчас уклонение от уплаты таможенных платежей считается преступлением при крупном — в 5 миллионов сомов. Теперь же наказывать предпринимателей предлагают при уклонении от 100 до 500 тысяч сомов. Да, штраф при этом небольшой — от 20 до 50 тысяч сомов, но предусмотрено и лишение свободы сроком до пяти лет.

В действующем УК санкции предусмотрены при уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 5 миллионов. Это наказывается штрафом от 220 до 260 тысяч сомов либо лишением свободы на срок до 2,5 года со штрафом от 60 до 100 тысяч сомов. В новой редакции сумма штрафа снижается до 50-100 тысяч сомов, а вот срок лишения свободы растет — от 5 до 8 лет.

Разработчики нового Уголовного кодекса снижают штрафы, но ужесточают санкции в части лишения свободы.

«Эту статью дополнили также пунктом о наказании, если деяние совершено группой лиц по предварительному сговору. Здесь у меня возникает вопрос — а можно ли совершить уклонение от уплаты таможенных платежей без сговора?» — комментирует Сафарбек кызы Айсанат.

В случае уклонения от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 10 миллионов сомов сейчас светит штраф 260-300 тысяч сомов или лишение свободы от 2,5 до 5 лет. В новой редакции штраф снижают до 50-100 тысяч сомов, зато срок заключения увеличивают до 8-10 лет.

Уклоняться от налогов выгоднее

А вот статья «Уклонение от уплаты налоговых платежей» почему-то не предусматривает подобного ужесточения наказания. Хотя юристы отмечают, что уклонение от уплаты таможенных и налоговых платежей — схожие по составу преступления. К тому же именно эти статьи чаще всего применяются к бизнесу.

Уклонение от уплаты налоговых платежей в предложенном варианте УК считается преступлением от 5 миллионов сомов.

«Почему такая дискриминация к тем предпринимателям, у которых есть таможенные платежи и им снизили порог наказания при неуплате до 100 тысяч сомов, а по уклонению от уплаты налогов оставили 5 миллионов сомов. Тут как будто не хватает концепции или логики», — отмечает юрист аппарата бизнес-омбудсмена.

По санкциям тоже вопросы. При уклонении от уплаты таможенных платежей до 100 тысяч сомов уже предусмотрена уголовная ответственность до 5 лет, а в части налогов лишения свободы нет.

Ужесточение санкций предусмотрено в случае уклонения от уплаты налоговых платежей в крупном размере. Разработчики сюда также добавили спорную норму о совершении преступления группой лиц. Но при этом штраф составляет 50-100 тысяч сомов и лишение свободы на срок до пяти лет.

В этой части УК есть дополнение, за которое бизнес бился не один год. Обвинение по этой статье в новой редакции кодекса должно быть подтверждено решением налогового органа или судебным решением.

Коррупция и проверки

«В части коррупции в указах президента было четко прописано: исключить ответственность руководителей и участников субъектов предпринимательства по таким преступлениям. Мы сравнили действующий и предложенный варианты УК и, по сути, не увидели разницу. Вернее, она только в ужесточении ответственности за коррупцию», — рассказали в институте бизнес-омбудсмена.

Никакой декриминализации в отношении субъектов предпринимательства, вовлеченных в коррупцию или каким-то образом имеющих к ней отношение, нет. Сафарбек кызы Айсанат

Много вопросов у бизнеса и к Уголовно-процессуальному кодексу. Например, в нем предлагали предусмотреть полномочия прокурора и следователя, проводить, выносить постановление о проведении плановых и внеплановых налоговых проверок и иных проверочных действий. Бизнес выступил категорически против. После долгого обсуждения предпринимателям удалось убедить Генеральную прокуратуру исключить эту норму.

Кроме того, предпринимателям обещали пересмотреть пороги привлечения к уголовной ответственности по экономическим преступлениям и в некоторых случаях лишение свободы заменить штрафами. Но окончательного варианта новых редакций УК и УПК, которые парламент намерен принять до конца июня 2021 года, бизнес еще не видел. Потому рано говорить, насколько действительно учтут его пожелания.