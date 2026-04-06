Власть

В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования

В Жогорку Кенеш внесен законопроект о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызстана.

Документ предусматривает комплексные изменения, направленные на уточнение процедур расследования и расширение гарантий судебной защиты.

Одно из ключевых нововведений — переработка статьи 142 УПК. Предлагается расширить основания для выделения уголовного дела в отдельное производство. В частности, это станет возможным:

  • при заключении обвиняемым соглашения о признании вины;
  • если установлено, что обвиняемый невменяем или заболел психическим расстройством после совершения преступления;
  • при большом объеме дела или множественности эпизодов, чтобы ускорить расследование.

Кроме того, вводится новая статья 142-1. Она регулирует случаи, когда в ходе следствия выявляется новое преступление, не связанное с основным делом. В таких ситуациях материалы будут выделяться в отдельное производство с последующим началом нового расследования.

Законопроект также затрагивает нормы обжалования судебных решений. Предлагается расширить круг лиц, имеющих право на апелляцию — в том числе тех, чьи имущественные права затронуты судебным актом. Аналогичные изменения вносятся и в кассационное производство.

Как указано в справке-обосновании, документ разработан во исполнение решения Конституционного суда. В частности, речь идет о необходимости обеспечить равный доступ к судебной защите и устранить пробелы, связанные с обжалованием решений и процессуальными процедурами.

Отмечается, что принятие закона не потребует дополнительных расходов из бюджета и не повлечет негативных социальных или экономических последствий. 
В ЖК предложили изменить УПК: новые правила выделения дел и обжалования