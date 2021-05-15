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Экономика

Национализация «Кумтора». Кыргызстан намерен продать 19 процентов акций

Государственная компания Кыргызской Республики, которая владеет 26 процентами акций канадской горнодобывающей компании Centerra Gold Inc., заявляет о намерении продать около 19 процентов своих акций. Об этом сообщает британское издание Bloomberg со ссылкой на СМИ Канады.

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Ранее сообщалось, акции Centerra на торгах на Фондовой бирже Торонто упали на 6,5 процента, то есть до $8,40. Это связано с тем, что государственная компания «Кыргызалтын» заявила, что намеревается продать 14,8 миллиона из своих 77,4 миллиона акций канадской компании.

«В Centerra Gold обеспокоены принятием закона, который позволит правительству навязать «внешнее управление» золотому руднику «Кумтор», если операционная компания, «Кумтор Голд Компани», нарушит некоторые законы Кыргызстана», — сообщает издание.

Отмечается, что Centerra также сообщила: на прошлой неделе суд Кыргызстана обязал компанию «Кумтор Голд Компани» выплатить более $3 миллиардов в качестве возмещения ущерба. Более того, компания получила дополнительные штрафы на сотни миллионов долларов.

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«Канадские инвесторы считают, что «эти действия являются согласованными усилиями, направленными на то, чтобы заставить компанию отказаться от экономической ценности или права собственности на рудник «Кумтор». Делается это для ложного оправдания национализации рудника. Канадские партнеры стремятся работать с властями Кыргызской Республики, но без колебаний используют все законные средства для защиты своих прав и интересов», — пишет Bloomberg.

Аналитик Национального банка Канады Майк Паркин говорит, что, по имеющимся прогнозам, цены на акции останутся нестабильными.

Ранее депутаты приняли закон, позволяющий вводить внешнее управление на предприятии. Кроме того, есть судебное решение о взыскании с компании компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

Горнодобывающая компания Centerra Gold Inc. объявила, что ей стало известно о ряде правовых и политических событий в Кыргызстане, которые могут оказать влияние на владение рудником «Кумтор» и ее права в соответствии с пересмотренными проектными соглашениями от 2009 года.

Компания понимает, что принятый законопроект о внешнем управлении будет применяться в обстоятельствах, при которых «Кумтор Голд Компани» (КГК) нарушает определенные законы Кыргызстана, касающиеся безопасности и, следовательно, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, запрещая менеджерам КГК управлять рудником (под угрозой уголовных санкций) и позволяя премьер-министру назначать внешнего управляющего для контроля всей управленческой деятельности компании, включая банковские счета.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194083/
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