Госпакет акций «Кыргызтелекома» передали управделами президента

Кабинет министров принял решение о смене управляющего государственным пакетом акций телеком-оператора «Кыргызтелеком». Согласно постановлению кабмина № 280 от 24 апреля 2026 года, функции акционера переходят от Министерства цифрового развития и инновационных технологий к управлению делами президента.

Такая перестановка объясняется необходимостью централизовать управление госпакетом акций, разграничить функции регулирования и полномочия государства как акционера, а также повысить эффективность корпоративного управления в акционерных обществах с госучастием.

В связи с этим кабмин внес изменение в постановление от 10 мая 2022 года № 250, исключив из него норму о реализации полномочий акционера в ОАО «Кыргызтелеком». Минцифры и управделами президента должны принять необходимые меры для завершения передачи функций.

Контроль за исполнением постановления возложен на управление контроля исполнения решений президента и кабмина.

Постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.