Бизнес выступает за промышленную безопасность и перенос сроков маркировки

Вопросы улучшения законодательства в сфере системы промышленной безопасности поднял исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям при правительстве. Об этом сообщили в МДС.

Заседание прошло под председательством премьер-министра Улукбека Марипова. Глава МДС также озвучил мнение бизнеса о необходимости перенесения сроков введения маркировки товаров средствами цифровой идентификации.

Еще один важный вопрос для бизнеса и жизнедеятельности государства в целом — это профессионализм и уровень знаний и навыков госслужащих. Поэтому при изменении структуры правительства и госорганов необходимо создать условия для карьерного роста госслужащих, чтобы они не утратили мотивацию и госслужба не теряла опытные кадры.

Глава МДС также поддержал таможенных брокеров в части недопустимости монополизации деятельности по оказанию таможенных услуг и подчеркнул необходимость развития страхового рынка в стране.

«По целому ряду важнейших для бизнеса вопросов удалось высказать свою позицию, и практически по всем вопросам мы нашли поддержку госорганов и премьер-министра», — сообщил Аскар Сыдыков по итогам заседания.

Кроме главы кабмина, в работе инвестиционного совета приняли участие вице-премьер-министр — министр экономики и финансов Улукбек Кармышаков, руководители профильных министерств и ведомств, главы ведущих бизнес-ассоциаций страны. По каждому из поднятых вопросов приняты конкретные решения с реальными сроками их исполнения.

«Инвестсовет при правительстве — очень важная платформа для всего бизнеса. Отрадно, что, несмотря на изменения состава и структуры правительства, инвестсовет продолжает свою работу для улучшения условий ведения бизнеса и создания благоприятного делового и инвестиционного климата в стране», — заключил глава МДС.