В Кыргызстане хотят маркировать цемент. Продукцию без клейма запретят

В Кыргызстане вынесли на общественное обсуждение проект постановления о введении молекулярной маркировки цемента.

Документ разработан для усиления контроля за производством и импортом продукции, а также увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Согласно проекту, с 1 июня 2026 года весь цемент, производимый и ввозимый в страну, подлежит обязательной маркировке. С 1 декабря планируется запретить оборот немаркированной продукции.

Молекулярный маркер будет добавляться в состав цемента и позволит определить его происхождение с помощью специальных приборов. При этом качество продукции изменяться не будет.

В справке-обосновании отмечается, что мера направлена на борьбу с теневым оборотом. По оценкам, внедрение системы позволит увеличить объем легального рынка вдвое и дополнительно приносить до 3 миллиардов сомов налогов ежегодно.

Также указывается, что в республике действуют пять крупных цементных заводов, однако уровень налоговых поступлений от них существенно различается. Это может свидетельствовать о занижении объемов производства.

Проект размещен для общественного обсуждения и может быть доработан с учетом поступивших предложений.