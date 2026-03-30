В Кыргызстан не пропустили 25 тонн лука из Казахстана из-за нарушений маркировки

На пункте пропуска «Ак-Тилек» в Чуйской области не пропустили в Кыргызстан 25 тонн лука из Казахстана из-за отсутствия обязательной маркировки продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на пункте пропуска «Ак-Тилек» специалисты обнаружили, что партия репчатого лука, импортированная из РК, весом 25 тонн не имела обязательной маркировки на упаковке.

Согласно требованиям Евразийской экономической комиссии, утвержденным решением № 157 от 30 ноября 2016 года, каждая упаковка подкарантинной продукции должна содержать маркировку с указанием наименования товара, страны происхождения, а также государства-экспортера или реэкспортера.

Отмечается, что отсутствие такой информации является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В связи с этим груз признали не соответствующим установленным нормам и возвращен отправителю.
