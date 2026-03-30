В Кыргызстан не пропустили 25 тонн лука из Казахстана из-за нарушений маркировки

На пункте пропуска «Ак-Тилек» в Чуйской области не пропустили в Кыргызстан 25 тонн лука из Казахстана из-за отсутствия обязательной маркировки продукции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, в ходе карантинного фитосанитарного контроля на пункте пропуска «Ак-Тилек» специалисты обнаружили, что партия репчатого лука, импортированная из РК, весом 25 тонн не имела обязательной маркировки на упаковке.

Отмечается, что отсутствие такой информации является нарушением единых карантинных фитосанитарных требований Евразийского экономического союза. В связи с этим груз признали не соответствующим установленным нормам и возвращен отправителю.