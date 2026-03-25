Внедрение маркировки создаст равные условия конкуренции для всех производителей цементного рынка. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля администрирования оборота подакцизных товаров и маркировки ГНС Бакыт Акматов.

«Если кто-то и скрывает свои объемы производства в большей или меньшей степени, то они будут вынуждены все на равных конкурировать, полностью обелить свои объемы производства. Соответственно, это создаст равные конкурентные условия», — сказал он.

Бакыт Акматов подчеркнул, что условия для импортеров остаются аналогичными, как и для производителей.

«Продукция на территорию Кыргызстана должна поставляться в маркированном виде. Мы не вводим ограничения для импорта. Проектом предполагается предоставление возможности маркировки импортерам так же, как и отечественным производителям. Импортируется цемент в КР в основном из Казахстана и Узбекистана», — добавил он.

Согласно проекту постановления, с 1 июня 2026 года весь цемент, производимый и ввозимый в страну, подлежит обязательной маркировке. С 1 декабря планируется запретить оборот немаркированной продукции.

Молекулярный маркер будет добавляться в состав цемента и позволит определить его происхождение с помощью специальных приборов. При этом качество продукции изменяться не будет.