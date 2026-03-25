16:40
USD 87.45
EUR 101.37
RUB 1.07
Экономика

Маркировка цемента уравняет конкуренцию для всех производителей — ГНС КР

Внедрение маркировки создаст равные условия конкуренции для всех производителей цементного рынка. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник управления контроля администрирования оборота подакцизных товаров и маркировки ГНС Бакыт Акматов.

«Если кто-то и скрывает свои объемы производства в большей или меньшей степени, то они будут вынуждены все на равных конкурировать, полностью обелить свои объемы производства. Соответственно, это создаст равные конкурентные условия», — сказал он.

Бакыт Акматов подчеркнул, что условия для импортеров остаются аналогичными, как и для производителей.

«Продукция на территорию Кыргызстана должна поставляться в маркированном виде. Мы не вводим ограничения для импорта. Проектом предполагается предоставление возможности маркировки импортерам так же, как и отечественным производителям. Импортируется цемент в КР в основном из Казахстана и Узбекистана», — добавил он.

Согласно проекту постановления, с 1 июня 2026 года весь цемент, производимый и ввозимый в страну, подлежит обязательной маркировке. С 1 декабря планируется запретить оборот немаркированной продукции.

Молекулярный маркер будет добавляться в состав цемента и позволит определить его происхождение с помощью специальных приборов. При этом качество продукции изменяться не будет.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/367416/
просмотров: 121
Версия для печати
25 марта, среда
16:35
У директора Госагентства по управлению госимуществом КР новые заместители У директора Госагентства по управлению госимуществом КР...
16:24
В Бишкеке продолжаются работы по благоустройству и озеленению улицы Ауэзова
16:23
Маркировка цемента уравняет конкуренцию для всех производителей — ГНС КР
16:15
Подорожает ли цемент после введения маркировки, рассказали в ГНС
15:57
Новый корпус университета искусств строят в Бишкеке