Подорожает ли цемент после введения маркировки, рассказали в ГНС

Начальник управления контроля администрирования оборота подакцизных товаров и маркировки ГНС Бакыт Акматов рассказал в эфире «Биринчи радио», для чего в Кыргызстане хотят маркировать цемент.

По его словам, в последние пять лет объем строительства на территории республики значительно вырос.

«По данным Нацстаткома, в 2023 году темпы роста строительства составили более 20 процентов, в 2024-м — 30 процентов, по итогам 2025 года — 21,1 процента. При этом темпы роста объемов производства цемента оставляют желать лучшего — на уровне от 3 до 5 процентов в год. Всего в стране действуют пять цементных заводов с заявленной производственной мощностью 8,4 миллиона тонн цемента в год. Но фактически они используют производственную мощность в три раза меньше и производят 3 миллиона тонн. При этом на территории КР строится еще два цементных завода — в Чуйской и Джалал-Абадской областях», — сказал Бакыт Акматов.

Он отметил: периодически на рынке бывает дефицит цемента, что порождает вопрос — зачем такие производственные мощности, которые не могут покрыть потребности рынка?

«У нас, как фискального органа, появляется вопрос. Значит, не весь цемент отражается, если завод работает круглосуточно», — добавил Бакыт Акматов.

По его словам, самое главное переживание населения будет по поводу возможного удорожания стоимости продукта.

«Этот вопрос всегда остается камнем преткновения. Антимонопольная служба ежегодно утверждает отпускную стоимость цемента в Кыргызстане. В 2025-м она составляла 6 тысяч 300 сомов за тонну. Все цементные заводы реализуют продукцию по такой цене, не дороже и не дешевле. При этом фактическая реализация населению через фирмы-посредники происходит по цене в среднем 9 тысяч сомов. Услуга маркировки, конечно, будет платной. Но в проекте постановления заложили, что она определяется Антимонопольной службой, чтобы не было подозрений в сговоре, что стоимость завышена. Так как это госпредприятия, то вся прибыль уходит в бюджет КР», — пояснил Бакыт Акматов.

Согласно проекту постановления, с 1 июня 2026 года весь цемент, производимый и ввозимый в страну, подлежит обязательной маркировке. С 1 декабря планируется запретить оборот немаркированной продукции.

Молекулярный маркер будет добавляться в состав цемента и позволит определить его происхождение с помощью специальных приборов. При этом качество продукции изменяться не будет.