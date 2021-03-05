Центральные банки ЕАЭС прогнозируют снижение инфляционных рисков в 2021 году

Прогнозы центральных (национальных) банков указывают на снижение инфляционных рисков в течение 2021 года. Такие данные приводит Евразийский банк развития.

В Армении инфляция составит 4,4 процента к концу 2021-го. При этом ожидается, что в Беларуси цены вырастут на 5 процентов, Казахстане — на 4-6 процентов, при этом целевой ориентир останется прежним.

«Нацбанк Кыргызстана ожидает при этом в первом квартале этого года достижения пикового значения инфляции. По прогнозу Центрального банка России ожидается, что годовая инфляция составит 3,7-4,2 процента, достигнув пика в феврале-марте 2021-го», — говорится в сообщении.