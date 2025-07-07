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Экономика

Объем новых кредитов, выданных банками КР, вырос на 54,9 процента в 2025 году

Объем новых кредитов, выданных банками Кыргызстана, вырос на 54,9 процента в годовом выражении в январе-мае 2025-го. Об этом говорится в еженедельном макропрогнозе Евразийского банка развития.

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По его данным, «расширение потребительского кредитования в 2,1 раза в годовом выражении обеспечило более трети прироста кредитного портфеля банков». Выдача кредитов предприятиям торговли выросла на 32,5 процента, сформировав 12 процентов прироста кредитного портфеля.

«Высокие темпы кредитования оказывают поддержку росту внутреннего спроса: объем розничной торговли и общественного питания вырос на 25,3 процента за январь-май 2025 года. Ожидаем, что потребительская активность сохранит роль драйвера роста экономики. По итогам 2025-го прогнозируем увеличение ВВП Кыргызстана на 10,3 процента», — говорится в прогнозе ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335418/
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