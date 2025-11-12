18:27
Экономика

Центральная Азия в лидерах по темпам роста складской инфраструктуры — ЕАБР

Центральная Азия и Южный Кавказ — лидеры по темпам роста складской инфраструктуры в Евразийском регионе до 2040 года. Об этом сообщили в Евризийском банке развития.

Согласно прогнозам, складской фонд Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана потенциально увеличится с 2,7 миллиона квадратных метров в 2025-м до 19,6 миллиона квадратов в 2040 году. Это более чем в семь раз.

Оптимистичный сценарий предполагает рост до 25,5 миллиона квадратных метров (CAGR — 16 процентов).

В результате опережающего роста доля стран Центральной Азии к 2040-му увеличится с текущих 4,6 процента до 19-21 процента.

В ЕАБР назвали основные факторы опережающего роста:

  • увеличение розничного спроса в ответ на позитивную динамику экономических и демографических показателей;
  • переориентация международных торговых потоков;
  • бум электронной торговли.
