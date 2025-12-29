В 2026 году экономика Кыргызстана сохранит лидерство в регионе по росту ВВП, который составит около 9,3 процента. Прогноз подготовил Евразийский банк развития.

Аналитики отмечают, что такая динамика будет сформирована наращиванием инвестиций в транспорт, энергетику, водоснабжение и жилищное строительство. ЕАБР ожидает замедления инфляции до 8,3 процента на конец 2026-го. Более быстрое снижение инфляции будет ограничивать рост тарифов и акцизов. Курс сома в среднем в следующем году ожидается на уровне 89,2. Поддержку окажут рост денежных переводов и высокая стоимость золота — ключевого экспортного товара республики.

ЕАБР также опубликовал доклад с оценками развития ситуации в мировой экономике и Евразийском регионе. Согласно прогнозам аналитиков банка, мировая экономика сохраняет умеренные темпы роста и постепенно адаптируется к новым торговым барьерам. Рост в развитых экономиках остается слабым, а развивающиеся с крупными рынками сохраняют повышенную активность.

В США в 2026 году ожидается рост около 1,6 процента. Высокий уровень долга будет сдерживать инвестиции, но строительство IT-инфраструктуры поддержит экономическую активность.

Рост в еврозоне останется слабым — около 1,1 процента. Поддержку в основном обеспечит увеличение государственных инвестиций в оборону и инфраструктуру.

Китайская экономика продолжит развиваться высокими темпами: прогноз — 4,6 процента в 2026-м, чему поспособствует стимулирование внутреннего спроса властями.

Экономика Евразийского региона продолжит устойчиво расти — на 2,3 процента по итогам 2026-го. Прогнозируемая динамика мировой экономики и сырьевых рынков не создаст серьезных препятствий для роста, хотя и не станет его драйвером. Темпы роста экономик большинства стран региона останутся повышенными благодаря сильной инвестиционной активности. Инфляция будет постепенно снижаться в направлении целевого уровня. Рост цен в регионе замедлится до 6,3 процента.