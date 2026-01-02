16:03
Объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан увеличился

С $826 миллионов в 2016 году до $2,1 миллиарда в первом полугодии 2025-го увеличился объем накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Кыргызстан. Об этом сообщает Евразийский банк развития.

Отмечается, что на долю КР сейчас приходится 5,8 процента китайского инвестиционного портфеля в Центральной Азии. Отраслевая структура концентрируется в секторе добычи и обрабатывающей промышленности. А ключевым зеленым проектом является строительство солнечной электростанции в Балыкчи. Финансирование осуществляется из собственного капитала китайского инвестора и привлеченных заемных ресурсов при институциональной поддержке Фонда зеленой энергетики КР.

Еще одним стратегическим инфраструктурным проектом является строительство железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который реализуется при участии China Railway International. Доля Китая в нем составляет 51 процент. Общий объем вложений китайской стороны оценивается в $3,53 миллиарда.

Китай также планирует строительство угольного логистического центра Xinjiang Dacheng Yuanlong Technology в Ошской области.
