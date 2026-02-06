12:04
Экономика

Мировая экономика сохранит умеренный рост: прогноз Евразийского банка развития

В 2026 году глобальный ВВП продолжит расти умеренными темпами и мировая экономика постепенно адаптируется к новым торговым барьерам. Об этом говорится в макроэкономическом прогнозе Евразийского банка развития.

Аналитики ЕАБР считают, что в развитых экономиках рост ВВП останется слабым. Повышенная неопределенность и высокий уровень долга сдерживают инвестиционную активность, хотя развитие IT-инфраструктуры продолжает поддерживать экономику. В то же время крупные развивающиеся экономики сохранят более высокие темпы роста за счет продвигающейся индустриализации и вложений в инфраструктуру.

Согласно ключевой оценке ЕАБР, ожидается 1,6 процента роста экономики США в условиях разнонаправленного действия факторов. Сдерживать рост будут:

  • повышение тарифов;
  • высокий накопленный уровень госдолга;
  • ужесточение иммиграционного законодательства.

Поддержку экономической активности окажут:

  • налоговые стимулы;
  • перестройка цепочек поставок.

В еврозоне увеличение ВВП составит 1,1 процента. Слабый рост происходит на фоне снижения внешнего спроса и сохраняющейся неопределенности.

Расширение экономики Китая прогнозируется на уровне 4,6 процента — сохранение высоких темпов роста, благодаря мерам властей по стимулированию внутреннего спроса.

В прогнозе также отмечается, что инфляция в США и еврозоне будет выше цели из-за роста издержек производителей на фоне тарифных конфликтов и необходимости реорганизации цепочек поставок.

Высокая экономическая и геополитическая неопределенность создает дополнительные инфляционные риски, отмечено в прогнозе ЕАБР.
