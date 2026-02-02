Евразийский банк развития подготовил традиционный еженедельный макрообзор и прогнозирует сохранение ставки Национального банка Кыргызстана в 11 процентов до конца этого года.

Напомним, в январе регулятор оставил учетную ставку на этом уровне. Годовая инфляция к середине первого месяца 2026-го составила 9,4 процента.

Аналитики ЕАБР считают, что указанная ставка сохранится для возвращения инфляции к цели 5-7 процентов.

Отмечается, что в целом экономики стран Евразийского региона в 2025 году продемонстрировали устойчивость за счет притока инвестиций и высокой потребительской активности.

Основными драйверами роста в Казахстане, Узбекистане и Таджикистане стали капитальные вложения, а в России и Кыргызстане внимание регуляторов сосредоточено на сдерживании инфляции через денежно-кредитную политику.