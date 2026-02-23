Глава ЕАБР: Центральной Азии нужен рывок в энергетике и управлении водой

К 2040 году население Центральной Азии может достичь 96 миллионов человек. Это создаст огромную нагрузку на инфраструктуру, поэтому региону необходим масштабный рывок в сфере энергоэффективности, управления водными ресурсами и современной мобильности. Об этом в интервью изданию ТАСС заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

Он назвал Центральную Азию одним из самых уязвимых к климатическим изменениям регионов мира.

По прогнозам, дефицит воды нарастает и к 2028 году может составить от 5 до 12 кубических километров в год. Существенный объем ресурсов теряется из-за устаревших коммуникаций. Для решения проблемы банк финансирует проекты модернизации ирригационных систем, внедрения водосберегающих технологий и цифрового учета воды.

Географическое положение также диктует свои вызовы. Регион удален от океанских портов более чем на 3 тысячи километров. Из-за этого торговля обходится на 20-40 процентов дороже, а экономика ежегодно теряет до 1,5 процента роста. Николай Подгузов назвал эту ситуацию «налогом на расстояние».

Повысить транспортную связанность поможет концепция Евразийского транспортного каркаса, предложенная ЕАБР.

Сеть коридоров снизит логистические издержки и ускорит торговлю. Сейчас основные транспортные маршруты идут с востока на запад, однако банк подчеркивает важность направлений север — юг и Трансафганского коридора. Они откроют рынкам Центральной Азии доступ к Южной Азии и Персидскому заливу.

Николай Подгузов добавил, что экономика пяти стран Центральной Азии в 2026 году может достичь $600 миллиардов. При этом, по данным ЮНИСЕФ, уже к 2025 году население региона превысило 84 миллиона человек. Решение демографических, транспортных и водных вопросов остается ключевым условием для дальнейшего роста.