14:34
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Общество

Глава ЕАБР: Центральной Азии нужен рывок в энергетике и управлении водой

Фото из интернета. Николай Подгузов

К 2040 году население Центральной Азии может достичь 96 миллионов человек. Это создаст огромную нагрузку на инфраструктуру, поэтому региону необходим масштабный рывок в сфере энергоэффективности, управления водными ресурсами и современной мобильности. Об этом в интервью изданию ТАСС заявил председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николай Подгузов.

Он назвал Центральную Азию одним из самых уязвимых к климатическим изменениям регионов мира.

По прогнозам, дефицит воды нарастает и к 2028 году может составить от 5 до 12 кубических километров в год. Существенный объем ресурсов теряется из-за устаревших коммуникаций. Для решения проблемы банк финансирует проекты модернизации ирригационных систем, внедрения водосберегающих технологий и цифрового учета воды.

Географическое положение также диктует свои вызовы. Регион удален от океанских портов более чем на 3 тысячи километров. Из-за этого торговля обходится на 20-40 процентов дороже, а экономика ежегодно теряет до 1,5 процента роста. Николай Подгузов назвал эту ситуацию «налогом на расстояние».

Повысить транспортную связанность поможет концепция Евразийского транспортного каркаса, предложенная ЕАБР.

Сеть коридоров снизит логистические издержки и ускорит торговлю. Сейчас основные транспортные маршруты идут с востока на запад, однако банк подчеркивает важность направлений север — юг и Трансафганского коридора. Они откроют рынкам Центральной Азии доступ к Южной Азии и Персидскому заливу.

Николай Подгузов добавил, что экономика пяти стран Центральной Азии в 2026 году может достичь $600 миллиардов. При этом, по данным ЮНИСЕФ, уже к 2025 году население региона превысило 84 миллиона человек. Решение демографических, транспортных и водных вопросов остается ключевым условием для дальнейшего роста.

  • Евразийский банк развития — международная финансовая организация, занимающаяся инвестиционной деятельностью в Евразии и созданная в январе 2006 года. Его цель расширения экономических связей и всестороннего развития стран-участниц: Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. В 2025 году к банку присоединился Узбекистан. Штаб-квартира ЕАБР находится в Алматы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/363150/
просмотров: 173
Версия для печати
Материалы по теме
В 2025 году Кыргызстан наторговал на 11,2 процента меньше — на $15,8 миллиарда
Кыргызстан станет «торговыми воротами» для товаров из Таджикистана в ЕАЭС и ЕС
Внутрирегиональные инвестиции в Центральной Азии выросли в четыре раза — ЕАБР
Мировая экономика сохранит умеренный рост: прогноз Евразийского банка развития
КР демонстрирует опережающие темпы привлечения прямых иностранных инвестиций
Назначена директор государственного предприятия «Центр единого окна» при ГТС
Одиннадцатипроцентная ставка Нацбанка КР сохранится до конца 2026 года — ЕАБР
От рекордных снегопадов до волн жары. Каким был январь 2026 года
Белый дом поддержит отмену ограничений в торговле с Центральной Азией
Мир вступает в «эру глобального водного банкротства» — Университет ООН
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Замминистра здравоохранения провел сложные операции на&nbsp;сердце Замминистра здравоохранения провел сложные операции на сердце
Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка Пожизненно осужденные отметили Международный день родного языка
В&nbsp;Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и&nbsp;другие новшества В Бишкеке изменят схемы всех автобусных маршрутов. Будут и другие новшества
Бизнес
Salam Premium Cola запускает ифтары в&nbsp;Рамадан Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
Сладкое &laquo;спасибо&raquo;: &laquo;Умай Групп&raquo; поздравила мужчин с&nbsp;23&nbsp;февраля Сладкое «спасибо»: «Умай Групп» поздравила мужчин с 23 февраля
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
23 февраля, понедельник
14:32
«Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призвал кабмин к уважению «Прекратите морально насиловать»: Дастан Бекешев призва...
14:28
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр внутренних дел — генерал-полковник
14:22
Salam Premium Cola запускает ифтары в Рамадан
14:12
Глава ЕАБР: Центральной Азии нужен рывок в энергетике и управлении водой
14:12
Спикер ЖК обсудил с послом РФ ключевые вопросы: мигранты, авто, партнерство