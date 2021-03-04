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Экономика

Цифра дня. 5,6 миллиарда страховых взносов собрано за два месяца

С начала года собрано 5 миллиардов 600,1 миллиона сомов страховых взносов. Такие данные приводит Государственная налоговая служба.

Отмечается, что план перевыполнен на 2,8 процента, или сверх плана собрали 150,1 миллиона сомов. По сравнению с прошлым годом поступления страховых взносов увеличились на 343,9 миллиона сомов.

«При этом в феврале текущего года собрано 3 миллиарда 80,6 миллиона сомов страховых взносов. План перевыполнен на 30,5 миллиона сомов. В отличие от аналогичного периода 2020-го, собрано больше на 210,8 миллиона сомов», — подчеркнули в ГНС.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185274/
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