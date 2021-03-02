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Экономика

Цифра дня. 40,77 миллиарда льготных кредитов получили фермеры за семь лет

С 2013 года по проекту «Финансирование сельского хозяйства» 102 тысячи 51 хозяйствующий субъект получил льготные кредиты на 40,77 миллиарда сомов. Такие данные приводит Министерство экономики и финансов.

Больше всего займов выдано на сферу животноводства. Для развития этой отрасли 83 тысячи 666 субъектов получили кредитов на 27,52 миллиарда сомов. Еще 16 тысяч 615 субъектов взяли 5,64 миллиарда сомов кредитов на растениеводство, и на переработку сельхозпродукции выдано 7,59 миллиарда сомов займов 1 тысяче 770 хозсубъектам.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/185079/
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