Возобновлено льготное кредитование газификации Бишкека и Чуйской области

Министерство энергетики начало проект «Льготное финансирование газификации Бишкека и Чуйской области — 3». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, проект — часть государственной программы реформ в энергетическом секторе и предусматривает предоставление льготных кредитов для подключения к газу, приобретения газовых отопительных котлов, необходимых расходных материалов и строительно-монтажных работ.

Основные условия льготного кредитования:

сумма кредита — до 150 тысяч сомов;

срок кредитования — 12 или 24 месяца;

процентная ставка — 3 процента годовых;

обеспечение — без залога.

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Получить финансирование можно через «Айыл Банк» и «Элдик Банк». Финансовая поддержка доступна как для физических, так и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Профинансировать могут как жилые, так и коммерческие объекты недвижимости.

Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов сомов. Он ориентирован на создание комфортных условий для населения, снижение зависимости от угля и дров, улучшение экологической обстановки в регионе.

Срок выдачи льготных кредитов установлен на 2025 год.