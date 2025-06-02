Возобновлено льготное кредитование газификации Бишкека и Чуйской области

Министерство энергетики начало проект «Льготное финансирование газификации Бишкека и Чуйской области — 3». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По ее данным, проект — часть государственной программы реформ в энергетическом секторе и предусматривает предоставление льготных кредитов для подключения к газу, приобретения газовых отопительных котлов, необходимых расходных материалов и строительно-монтажных работ.
Основные условия льготного кредитования:
- сумма кредита — до 150 тысяч сомов;
- срок кредитования — 12 или 24 месяца;
- процентная ставка — 3 процента годовых;
- обеспечение — без залога.
Получить финансирование можно через «Айыл Банк» и «Элдик Банк». Финансовая поддержка доступна как для физических, так и для юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей. Профинансировать могут как жилые, так и коммерческие объекты недвижимости.
Общая стоимость проекта составляет 200 миллионов сомов. Он ориентирован на создание комфортных условий для населения, снижение зависимости от угля и дров, улучшение экологической обстановки в регионе.
Срок выдачи льготных кредитов установлен на 2025 год.