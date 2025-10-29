Льготные кредиты на дошкольное образование предоставляются до декабря 2025 года

О порядке предоставления льготных кредитов на развитие дошкольного образования напомнили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, постановлением кабинета министров от 19 сентября 2025 года № 594 утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования — 2». Его цель — устранение нехватки мест в детских садах и расширение охвата детей.

В рамках второго этапа проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2025 года.

Чтобы получить финансирование, нужно сначала пройти комиссию Минпросвещения. Для этого необходимо подать:

заявление на имя министра;

бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детсаду;

проектно-сметную документацию.

На втором этапе требуется пройти комиссию в «Айыл банке» и «Элдик банке».

Телефон для справок: 0(312)663692.