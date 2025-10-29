12:47
USD 87.45
EUR 101.91
RUB 1.10
Общество

Льготные кредиты на дошкольное образование предоставляются до декабря 2025 года

О порядке предоставления льготных кредитов на развитие дошкольного образования напомнили в Министерстве просвещения.

По данным ведомства, постановлением кабинета министров от 19 сентября 2025 года № 594 утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования — 2». Его цель — устранение нехватки мест в детских садах и расширение охвата детей.

Читайте по теме
Льготные кредиты для дошкольных учреждений получили всего шесть субъектов

В рамках второго этапа проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2025 года.

Чтобы получить финансирование, нужно сначала пройти комиссию Минпросвещения. Для этого необходимо подать:

  • заявление на имя министра;
  • бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детсаду;
  • проектно-сметную документацию.

На втором этапе требуется пройти комиссию в «Айыл банке» и «Элдик банке».

Телефон для справок: 0(312)663692.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348950/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства
Пилотный мониторинг качества дошкольного образования проведут в Кыргызстане
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане вырос до 44,3 процента
Ваучер на дошкольное образование одобрили для 125 детей. Заявки еще принимают
К сентябрю в Кыргызстане запустят 51 садик краткосрочного пребывания
Кабмин выделил средства на льготные кредиты для граждан. На что их можно взять
Льготные кредиты для дошкольных учреждений получили всего шесть субъектов
На получение ваучера на дошкольное образование поступило 425 заявлений
Охват дошкольным образованием в Кыргызстане доведут до 60 процентов
В 278 селах Кыргызстана нет детских садов
Популярные новости
Минимальный стаж&nbsp;&mdash; 20&nbsp;лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на&nbsp;пенсию Минимальный стаж — 20 лет: зачем Кыргызстан ужесточает правила выхода на пенсию
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
Сотни незаконных построек выявили в&nbsp;Бишкеке вдоль БЧК и&nbsp;рек Аламедин и&nbsp;Ала-Арчи Сотни незаконных построек выявили в Бишкеке вдоль БЧК и рек Аламедин и Ала-Арчи
Айжан Чыныбаева: Мы&nbsp;нашли человеческие останки, убирая пляж на&nbsp;Иссык-Куле Айжан Чыныбаева: Мы нашли человеческие останки, убирая пляж на Иссык-Куле
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с&nbsp;программой MBA В Бишкеке запустили Высшую школу бизнеса Центральной Азии с программой MBA
Узбекистан и&nbsp;США усиливают экономическое и&nbsp;гуманитарное партнерство Узбекистан и США усиливают экономическое и гуманитарное партнерство
Выиграйте поездку на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катар вместе с&nbsp;BAKAI Выиграйте поездку на UFC Fight Night в Катар вместе с BAKAI
MEGA и&nbsp;Минприроды КР&nbsp;подписали меморандум о&nbsp;цифровом сотрудничестве MEGA и Минприроды КР подписали меморандум о цифровом сотрудничестве
29 октября, среда
12:47
Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных активов у «Дата Групп» Госфиннадзор отозвал лицензию оператора виртуальных акт...
12:45
Ямайка объявлена зоной бедствия после урагана. Есть угроза нашествия крокодилов
12:30
Производство табачных изделий в Кыргызстане выросло — Нацстатком
12:23
Нарушения экобезопасности выявлены на предприятии «Мурас Синтез»
12:16
Ценообразование на свои услуги банки Кыргызстана обязаны будут обосновывать