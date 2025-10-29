Льготные кредиты на дошкольное образование предоставляются до декабря 2025 года

О порядке предоставления льготных кредитов на развитие дошкольного образования напомнили в Министерстве просвещения.
По данным ведомства, постановлением кабинета министров от 19 сентября 2025 года № 594 утвержден проект «Льготное кредитование для развития дошкольного образования — 2». Его цель — устранение нехватки мест в детских садах и расширение охвата детей.
В рамках второго этапа проекта льготные кредиты будут предоставляться частным лицам до декабря 2025 года.
Чтобы получить финансирование, нужно сначала пройти комиссию Минпросвещения. Для этого необходимо подать:
- заявление на имя министра;
- бизнес-план, отражающий концепцию, формат, проектную мощность, основные средства, персонал и созданные условия в детсаду;
- проектно-сметную документацию.
На втором этапе требуется пройти комиссию в «Айыл банке» и «Элдик банке».
Телефон для справок: 0(312)663692.