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Экономика

Стартовал проект льготного кредитования женщин-предпринимателей

Министр экономики и коммерции Кыргызстана Бакыт Сыдыков подписал соглашение с ОАО «Элдик Банк» и ОАО «МКК «Фонд развития предпринимательства»» о запуске проекта льготного кредитования женщин-предпринимателей в рамках государственной инициативы «Развитие женского предпринимательства». Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, программа направлена на устойчивую поддержку бизнес-инициатив женщин в регионах и расширение их доступа к финансовым ресурсам. Основное внимание уделят развитию женского предпринимательства за пределами Бишкека и Оша — льготные кредиты предоставят женщинам, работающим в регионах Кыргызской Республики.

Проект реализуют при финансовой поддержке Японского фонда сокращения бедности через Азиатский банк развития. Общий объем финансирования – 40 миллионов сомов, предоставленных в форме безвозмездного гранта.

Согласно условиям программы, льготные кредиты будут выдавать по ставке не выше 12 процентов годовых сроком до восьми лет. Средства направят в первую очередь на поддержку микробизнеса, развитие ремесленного производства, сельского хозяйства и сферы услуг.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/329694/
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