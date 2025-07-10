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Экономика

Кабмин выделил средства на льготные кредиты для граждан. На что их можно взять

Кабинет министров Кыргызстана утвердил выделение бюджетного кредита Фонду развития предпринимательства при Министерстве финансов в размере 678 миллионов 979 тысяч 979 сомов. Эти деньги ФРП направит на льготное кредитование не только предпринимателей, но и физических лиц.

В пресс-службе фонда рассказали, что граждане смогут получить льготные кредиты под 12 процентов годовых:

  • на утепление жилых домов и бизнес-объектов;
  • газификацию;
  • улучшение систем отопления и охлаждения;
  • покупку энергоэффективного и водосберегающего оборудования;
  • установку возобновляемых источников энергии и современных технологий;
  • приобретение электромобилей и гибридных автомобилей;
  • установку систем вентиляции с рекуперацией воздуха;
  • монтаж тепловых насосов для отопления и охлаждения помещений.

Максимальная сумма кредита — 5 миллионов сомов, срок кредитования — до 5 лет.

В пресс-службе отметили, что сумма кредита на автомобили ограничена для того, чтобы как можно больше граждан получили возможность перейти на экологичный транспорт, а не покупали люксовые электромобили.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/335832/
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