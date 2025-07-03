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Общество

Льготные кредиты для дошкольных учреждений получили всего шесть субъектов

В Кыргызстане для поддержки и развития дошкольного образования в последние годы приняты комплексные меры. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления дошкольного образования Министерства просвещения Мээрим Закирова.

По ее словам, в стране:

  • введено льготное кредитование;
  • отменено обязательное лицензирование детсадов;
  • запущен пилотный проект ваучерного механизма финансирования дошкольного образования.

«Вместо обязательного лицензирования введена система уведомления, что упрощает процесс создания частных дошкольных учреждений и способствует развитию малого и среднего бизнеса. Что касается льготных кредитов, то они предоставляются предпринимателям и физическим лицам для строительства зданий детсадов, капремонта, реконструкции, покупки и обновления основных необходимых средств. На сегодня кредиты успешно получили шесть субъектов на 17 миллионов сомов», — сказала Мээрим Закирова.

Она также остановилась на работе домашних детских садов.

«Физические лица, осуществляющие деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей, имеют право оказывать услуги дошкольного образования на базе собственного жилья — до 25 детей. Они освобождены от уплаты налогов и предоставления налоговой отчетности, в том числе по наемным работникам. Воспитатели, нянечки, повара, педагоги приобретают патенты», — пояснила специалист.

Она добавила, что Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников проводит обучение по таким вопросам, как развитие и уход за детьми, игровое обучение, защита и недискриминация и так далее. Программа включает двухнедельное обучение, аттестацию и сертификацию. Любой воспитатель может пройти курсы повышения квалификации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/335071/
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