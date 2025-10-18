15:58
Льготные кредиты снова доступны для граждан — Фонд развития предпринимательства

Льготные кредиты под 8 процентов годовых вновь доступны для предпринимателей во всех регионах и городах страны. Об этом сообщает Фонд развития предпринимательства при Министерстве финансов.

Отмечается, что выделено 500 миллионов сомов на предоставление льготных кредитов, которые фонд начал выдавать с июля 2025 года.

«Для справедливого распределения средств по всей стране, выделенные средства были разделены между регионами с учетом численности населения. Для обеспечения прозрачности процесса на официальном сайте Фонда была создана электронная очередь для подачи заявок. Однако, как показала практика, среди зарегистрировавшихся в очередь оказались лица, не являющиеся предпринимателями, либо не подготовившие необходимый пакет документов для получения кредита. В некоторых регионах средства были освоены полностью, в других — спрос оказался ниже ожиданий.

Теперь, спустя четыре месяца, неиспользованные средства будут перераспределены и доступны для выдачи в любом регионе, где есть поданные заявки. Это позволит предпринимателям из всех регионов получить равные возможности для доступа к финансированию», — говорится в сообщении.

Фонд развития предпринимательства призывает предпринимателей обращаться в региональные филиалы для получения льготных кредитов. Максимальная сумма кредита — до 5 миллионов сомов, срок — до 60 месяцев.
