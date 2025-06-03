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Экономика

Более 600 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ насчитывается в Кыргызстане

В Кыргызстан насчитывается более 600 тысяч гектаров малопродуктивных пастбищ, которые требуют освоения и вовлечения в сельскохозяйственное производство для обеспечения продовольственной безопасности, улучшения условий жизни местного населения и снижения уровня безработицы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

По ее данным, обязательным условием при получении в пользование малопродуктивных пастбищ является повышение продуктивности указанных земель. Желающие получить участок должны обратиться с заявлением в районную государственную администрацию. В нем необходимо указать категорию и площадь участка, а также приложить технико-экономическое обоснование его освоения.

Министерство рекомендует использовать такие земли для развития садоводства и агролесоводства — путем посадки плодово-ягодных культур, саженцев и рассады.

Для поддержки сельхозпроизводителей действуют программы льготного кредитования:

  • В рамках проекта «Кредитование агропромышленного комплекса» (КАПК) можно получить финансирование под 6 процентов годовых. Средства можно направить на приобретение саженцев, установку систем капельного орошения, ограждение, закупку удобрений, строительство мини-цехов и холодильников, а также пополнение оборотных средств для экспортной деятельности.

  • В рамках проекта «Финансирование сельского хозяйства — 13» предоставляют льготные кредиты на создание, развитие и расширение растениеводства, включая выращивание плодово-ягодной продукции.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/331414/
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