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Экономика
Сюжет: Новый коронавирус

Показатели туристической отрасли Кыргызстана могут снизиться до 80 процентов

Показатели туристической сферы могут сократиться в 2020 году до 80 процентов. Об этом сообщил министр культуры, информации и туризма КР Азамат Жаманкулов.

Он отметил, что это сложный вопрос, пока неизвестно, когда закончится режим чрезвычайного положения и ситуация изменится.

«Мы прогнозируем, что будет снижаться до 80 процентов в этом году», — сказал чиновник.

Он добавил, что большое значение имеет и то, как быстро получится наладить и восстановить контакты с турфирмами за рубежом и насколько будет спрос их клиентов на посещение Кыргызстана.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/148824/
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