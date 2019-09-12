Профсоюзы нашли коррупцию в новом проекте закона об их деятельности

«Мы требуем отозвать новый проект закона о профсоюзах и снять его с повестки дня комитета Жогорку Кенеша по социальной политике», — заявил журналистам председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

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По его словам, принятие нового закона о профсоюзах может привести к установлению коррупционной системы, при которой всю собственность профсоюзов распродадут за копейки. При этом профсоюзы Кыргызстана согласны с позицией депутатов Жогорку Кенеша о том, что профильный закон необходимо совершенствовать, а работу профсоюзов активизировать. Но они напоминают, что в условиях рыночной экономики, привлечения иностранных инвестиций, развития частного капитала значение профсоюзов необходимо повышать для защиты социально-экономических и трудовых прав работников.

«Проект закона о профсоюзах, принятый 13 июня 2019 года в первом чтении, не отражает заявленной концепции. Он направлен не на усиление роли профсоюзов, а на установление коррупционной системы, при которой председатель Федерации профсоюзов получит безграничную автократическую власть и будет практически единолично принимать решения. А совет Федерации профсоюзов, коллегиальный орган, займет соглашательскую, покорную позицию, так как станет зависимым, подконтрольным руководителю», — уверен Эльдар Таджибаев.

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Более того, проект закона противоречит международному трудовому праву и национальному законодательству, так как грубо ограничивает права работающих граждан на свободу объединения, права профсоюзов и их объединений самостоятельно определять организационную структуру, формы и виды объединений, условия численности членов профсоюзов, право устанавливать свои органы управления, сроки их выборности и другие. Все эти вопросы должны регламентироваться уставами профсоюзов, однако прописаны в законопроекте.

«Мы готовы совершенствовать закон, но с учетом нашего мнения, позиции экспертов Международной организации труда, заключения правительства и без ущерба для граждан Кыргызстана и экономики нашей республики. А принятие закона в такой редакции может повлечь за собой применение санкций со стороны международных правовых и финансовых институтов и исключение из программы Евросоюза ВСП+», — заключил эксперт.