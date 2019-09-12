15:37
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Экономика

Профсоюзы нашли коррупцию в новом проекте закона об их деятельности

«Мы требуем отозвать новый проект закона о профсоюзах и снять его с повестки дня комитета Жогорку Кенеша по социальной политике», — заявил журналистам председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

Читайте по теме
Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?

По его словам, принятие нового закона о профсоюзах может привести к установлению коррупционной системы, при которой всю собственность профсоюзов распродадут за копейки. При этом профсоюзы Кыргызстана согласны с позицией депутатов Жогорку Кенеша о том, что профильный закон необходимо совершенствовать, а работу профсоюзов активизировать. Но они напоминают, что в условиях рыночной экономики, привлечения иностранных инвестиций, развития частного капитала значение профсоюзов необходимо повышать для защиты социально-экономических и трудовых прав работников.

«Проект закона о профсоюзах, принятый 13 июня 2019 года в первом чтении, не отражает заявленной концепции. Он направлен не на усиление роли профсоюзов, а на установление коррупционной системы, при которой председатель Федерации профсоюзов получит безграничную автократическую власть и будет практически единолично принимать решения. А совет Федерации профсоюзов, коллегиальный орган, займет соглашательскую, покорную позицию, так как станет зависимым, подконтрольным руководителю», — уверен Эльдар Таджибаев.

Читайте по теме
Статус ВСП+. Кыргызстан может потерять преференции, не успев их использовать

Более того, проект закона противоречит международному трудовому праву и национальному законодательству, так как грубо ограничивает права работающих граждан на свободу объединения, права профсоюзов и их объединений самостоятельно определять организационную структуру, формы и виды объединений, условия численности членов профсоюзов, право устанавливать свои органы управления, сроки их выборности и другие. Все эти вопросы должны регламентироваться уставами профсоюзов, однако прописаны в законопроекте.

«Мы готовы совершенствовать закон, но с учетом нашего мнения, позиции экспертов Международной организации труда, заключения правительства и без ущерба для граждан Кыргызстана и экономики нашей республики. А принятие закона в такой редакции может повлечь за собой применение санкций со стороны международных правовых и финансовых институтов и исключение из программы Евросоюза ВСП+», — заключил эксперт.
Ссылка:
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Федерация профсоюзов признала, что Мирбека Асанакунова избрали незаконно
Президента просят обратить внимание на проблемы в Федерации профсоюзов
Дело по Мирбеку Асанакунову затягивают из-за жены-депутата
Кыргызстан могут лишить статуса ВСП+ из-за нового закона о профсоюзах
Защита трудящихся по-депутатски. Зачем профсоюзы хотят сделать карманными?
О нелегитимности деятельности председателя Федерации профсоюзов КР
На своем ли месте председатель ФПК Мирбек Асанакунов?
Горнорудный комбинат в Кара-Балте может заработать в ближайшее время
От горнодобывающей отрасли в бюджет поступило около 10 миллиардов сомов
Профсоюз дальнобойщиков Кыргызстана: как не потерять рынок грузоперевозок
Популярные новости
На&nbsp;месторождении Кумтор есть более 100 тонн золота На месторождении Кумтор есть более 100 тонн золота
Международные резервы Кыргызстана выросли на&nbsp;$64 миллиона Международные резервы Кыргызстана выросли на $64 миллиона
Мигранты перевели в&nbsp;Кыргызстан $1&nbsp;миллиард 351,1 миллиона с&nbsp;начала года Мигранты перевели в Кыргызстан $1 миллиард 351,1 миллиона с начала года
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;9&nbsp;сентября Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 сентября
Бизнес
Получайте знания бесплатно с&nbsp;помощью тарифной опции &laquo;Образование&raquo; от&nbsp;MegaCom Получайте знания бесплатно с помощью тарифной опции «Образование» от MegaCom
Сеть магазинов O!Store растет и&nbsp;расширяет свою географию. Адреса новых филиалов Сеть магазинов O!Store растет и расширяет свою географию. Адреса новых филиалов
Кыргызтелеком предлагает услуги по&nbsp;размещению серверного и&nbsp;сетевого оборудования Кыргызтелеком предлагает услуги по размещению серверного и сетевого оборудования
Сборная ОАО &laquo;МАМ&raquo; на&nbsp;Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10&nbsp;медалей Сборная ОАО «МАМ» на Иссык-Кульских спортивных играх выиграла более 10 медалей